Duro relato de la esposa de Nahuel Gallo, gendarme argentino liberado por régimen venezolano

La liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, ocurrida el pasado 1 de marzo tras permanecer 448 días detenido en Venezuela, abrió un nuevo capítulo para su familia. Luego de su llegada a Argentina y del emotivo reencuentro en el aeropuerto de Ezeiza, su esposa, María Alexandra Gómez, habló públicamente sobre las condiciones en las que estuvo recluido y sobre el momento en que finalmente pudieron volver a abrazarse.



La excarcelación fue confirmada inicialmente por la Asociación del Fútbol Argentino y posteriormente por la Cancillería argentina, que informó que el cabo primero de la Gendarmería Nacional “ha sido liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”.

Horas más tarde, la misma María Alexandra Gómez utilizó la red social X para anunciar: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes”.

Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas.



Gracias a todos por estar pendientes. — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) March 1, 2026

Ya en territorio argentino, la esposa del gendarme concedió una entrevista al programa Telenoche, donde relató cómo vivió el esperado reencuentro tras más de 400 días de separación. “Lo estábamos esperando. Nahuel estuvo en una desaparición forzada innecesaria, privado de su libertad. Decirte que estamos felices es poco. No me cabe la felicidad en el pecho”, expresó visiblemente conmovida.



Gómez describió el regreso como un alivio después de un período que definió como una pesadilla. “Es un descanso para él, que estaba viviendo una pesadilla, y para nosotros, que nunca se nos ocurrió bajar los brazos durante todo este tiempo. Nahuel ahora se está recuperando”, afirmó mencionando que la fortaleza fue lo que sostuvo a la familia durante el proceso.



Durante la entrevista, también compartió detalles sobre las condiciones en las que su esposo permaneció recluido. Según contó, Gallo formaba parte de una lista de personas que no podían recibir visitas ni mantener comunicación con sus familiares. “Las veces que pidió hablar con su familia, pero nunca le dieron la oportunidad”, señaló.

En su relato, Gómez hizo referencia al aislamiento que, de acuerdo con lo que él mismo le transmitió, sufrió durante el encierro. “En sus ojos se nota el odio que le tiene el régimen venezolano a la Argentina. Lo que me pudo decir es que nunca entendió por qué tuvieron tanto ensañamiento con él, por qué lo tenían tan aislado”, manifestó.

Las condiciones físicas en las que llegó también fueron parte de su testimonio. “No está blanco, está amarillo. Recibía sol una sola hora al día, pasaba todo el día adentro de la celda. Está cansado, un agotamiento físico muy grande”, detalló. Esa descripción evidenció el desgaste que, según su esposa, dejó el prolongado encierro.

Pese a lo vivido, Gómez destacó la fortaleza de su esposo y la determinación de salir adelante. “Nahuel es resiliente y va a tener un propósito muy bonito. Si Dios le permitió sobrevivir, porque estoy muy orgullosa de la persona que es ahora. Ama a su hijo y a su familia”, expresó,

También subrayó el vínculo por su hijo que, asegura, fue un motor fundamental durante la detención. "Me lo dijo 'Victor fue la persona que me hizo toda las mañanas querer despertarme'", dijo al mismo tiempo que mencionó que será Nahuel quien cuente lo que vivió.

También hubo espacio para cuestionamientos hacia las autoridades venezolanas. “Nunca nos dieron una explicación sobre su secuestro. Jugaron con la libertad y la vida de una persona. Son criminales y que tienen que pagar por lo que hicieron”, concluyó.

El reencuentro se produjo en la madrugada en el aeropuerto de Ezeiza, donde Gallo fue recibido por su esposa, su hijo Víctor, de tres años, su madre y funcionarios nacionales. La primera imagen que trascendió lo mostró con el niño en brazos, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Gracias, Dios mío… gracias por este milagro, por este regalo que vuelve a darnos vida. Gracias por mi familia, por sostenernos cuando ya no teníamos fuerzas, por no soltarnos nunca.



Tengo tantas preguntas guardadas, tantas cosas por decir… pero hoy las palabras se me mezclan… pic.twitter.com/wFm3vI8CCd — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) March 2, 2026

Dos días después de su liberación, María Alexandra Gómez continúa compartiendo fotografías del reencuentro que esperaron durante más de 441 días, imágenes que reflejan la emoción y el alivio tras el regreso.

Ahora, la familia inicia un proceso de recuperación, atravesado por la alegría de volver a estar juntos y por las huellas que dejó una experiencia que, según su entorno más cercano, marcó profundamente sus vidas.

Así pasamos la noche de ayer. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina 😅Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados.



Nahuel Gallo merece respeto. La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y… pic.twitter.com/CVHHgDU9i5 — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) March 3, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

