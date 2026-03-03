En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Venezuela anuncia nuevos contratos de venta de petróleo para el mercado de Estados Unidos

Venezuela anuncia nuevos contratos de venta de petróleo para el mercado de Estados Unidos

El gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, señaló que estos contratos mantienen la "histórica relación comercial" con Estados Unidos y reiteró "su compromiso con la estabilidad del mercado energético internacional".

Por: EFE
Actualizado: 3 de mar, 2026
Editado por: William Moreno Hernández
Petróleo en Venezuela.
Petróleo en Venezuela.
AFP

Venezuela suscribió nuevos contratos de venta de petróleo y derivados para su comercialización en Estados Unidos, informó la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), semanas después de que ambos países sellaron un acuerdo energético a largo plazo. "PDVSA ha suscrito contratos de suministro con las empresas comercializadoras de petróleo y derivados destinados al mercado de los Estados Unidos", informó la estatal sin identificar las empresas ni ofrecer más detalles de los contratos, en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram.

En el texto, señaló que estos contratos mantienen la "histórica relación comercial" con Estados Unidos y reiteró "su compromiso con la estabilidad del mercado energético internacional", a la par que insistió en la petición del Gobierno venezolano para el cese de sanciones impuestas a la industria. "La nación venezolana reitera la necesidad de una industria de los hidrocarburos libre de sanciones, para potenciar la producción nacional y fortalecer el comercio internacional", agregó.

Luego de la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez asumió las funciones del Ejecutivo, proclamó un "nuevo momento político" en Venezuela y ha impulsado varias reformas, incluyendo una apertura del sector hidrocarburos a la inversión extranjera.

El pasado jueves, la mandataria encargada aseguró que Caracas y Washington están abriendo "una nueva agenda de cooperación" bilateral, y desde su juramentación en la Presidencia ha recibido a varios altos funcionarios de Estados Unidos, incluyendo al secretario de Energía, Chris Wright, con quien selló hace unas semanas un acuerdo energético bilateral a largo plazo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó el martes pasado en su discurso del Estado de la Unión la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó "nuevo amigo y socio".

El Gobierno chavista ha denunciado en múltiples ocasiones que miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela, así como oro y otros activos, se encuentran bloqueados en el extranjero debido a las sanciones internacionales, entre ellas, las de Estados Unidos.

El pasado 27 de enero, Rodríguez anunció un desbloqueo de activos de su país en Estados Unidos como resultado de los diálogos con el Gobierno de Trump e informó de la compra, en la nación norteamericana, de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado además, en el marco de estos acercamientos, algunas licencias que rebajan las restricciones para que petroleras foráneas operen en Venezuela y otorgan también permisos a cinco empresas concretas, entre ellas la española Repsol, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

EFE

