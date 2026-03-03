DJ de fiestas infantiles es acusado de abuso sexual a menor mientras estaba inconsciente

Un reciente caso difundido por la Fiscalía del Distrito del Condado de Orange, en California, ha conmocionado a la comunidad de Los Alamitos y sus alrededores luego de que se revelara que un DJ, conocido por amenizar fiestas infantiles, fue acusado formalmente de violar a una menor de edad que se encontraba inconsciente.



Glenn Canyon Childers, de 32 años y residente de Los Alamitos, fue arrestado el pasado 24 de febrero de 2026 en su domicilio por detectives de la policía local. El arresto se produjo como culminación de una investigación que se remonta a agosto del año anterior, cuando las autoridades recibieron un aviso que encendió las alarmas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según el comunicado de prensa emitido por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange (OCDAO) el 2 de marzo de 2026. Todo inició el 31 de agosto de 2025, la policía de Los Alamitos recibió un informe sobre una menor de edad a la que se le habrían suministrado drogas ilícitas para posteriormente ser agredida sexualmente.

Las investigaciones iniciales señalaron a Childers como el presunto responsable de la agresión, así como por estar en posesión de material de pornografía infantil.



Las acusaciones formales contra Childers son de extrema gravedad, pues la fiscalía le imputa un delito grave de violación de una persona inconsciente, un delito grave de violación mediante el uso de drogas, un delito grave de posesión de pornografía infantil y siete delitos menores de posesión de una sustancia controlada. La víctima de estos hechos es una adolescente de 17 años, cuya identidad no ha sido revelada para proteger su privacidad.



Las autoridades no han detallado las circunstancias específicas que rodearon el ataque, pero los cargos sugieren un patrón de vulneración premeditada. Tras su arresto, Childers fue ingresado en la Cárcel del Condado de Orange, aunque fue liberado horas después tras pagar una fianza de 100.000 dólares, según consta en el expediente.

Publicidad

Está previsto que sea procesado por los cargos el próximo 26 de marzo de 2026 en el Departamento W12 del Centro de Justicia Stephen K. Tamura West, en Westminster.

La noticia ha causado una profunda conmoción, en parte por la naturaleza de la ocupación del acusado. Un DJ que trabaja en fiestas para niños. Este detalle no ha pasado desapercibido para las autoridades, que han hecho un llamado a la comunidad para determinar si existen más víctimas.

Publicidad

“Este arresto demuestra nuestro compromiso inquebrantable con la protección de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad”, declaró en el comunicado oficial el jefe de policía de Los Alamitos, Michael Claborn. “Estoy increíblemente orgulloso del trabajo diligente que nuestros detectives han realizado para hacer avanzar este caso. Instamos a cualquier persona que pueda haber sido afectada a que se presente: su voz importa, y será escuchada y apoyada”, añadió.

Por su parte, el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, fue contundente en su mensaje. “El trauma que soportan las víctimas de agresión sexual es una sentencia de la que nunca pueden escapar”, afirmó Spitzer.

“Los crímenes de violencia sexual nunca serán tolerados y nosotros, como sociedad, debemos enviar un mensaje contundente de que ningún niño es un objeto sexual, y aquellos individuos que se aprovechan de los niños para su propia gratificación sexual serán identificados, serán arrestados y serán procesados con todo el peso de la ley”, sentenció el fiscal.

Si Glenn Canyon Childers es declarado culpable de todos los cargos que se le imputan, la ley establece una condena máxima de ocho años y ocho meses en una prisión estatal, además de un año adicional en la cárcel del condado de Orange.

Publicidad

Las autoridades continúan con la investigación y no descartan que pueda haber más víctimas, dado el perfil del acusado y su acceso a menores en el contexto de su trabajo. P

El caso, que será llevado por la fiscal adjunta Carly Kray de la Unidad de Agresión Sexual, ha puesto en alerta a las comunidades del condado de Orange, donde la figura de un animador infantil ahora está bajo el más estricto escrutinio público y judicial.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co