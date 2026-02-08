Él es el jugador de los Patriots que llegó esposado y descalzo al Super Bowl ¿por qué?

Este domingo, el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, es el epicentro de la máxima fiesta del futbol americano. El recinto que recibe a New England Patriots y Seattle Seahawks para disputar el Super Bowl 2026, un duelo cargado de historia que revive aquella final de hace más de una década.



Sin embargo, en medio de la expectativa, los reflectores se desviaron por unos instantes hacia una escena tan desconcertante como llamativa, la llegada de Mack Hollins.El receptor abierto de los Patriots ingresó al estadio esposado en sus muñecas, con grilletes en los tobillos, una máscara que evocaba a un prisionero de máxima seguridad y, fiel a su estilo, completamente descalzo.

Vestido con un atuendo que simulaba el uniforme de un reo, Hollins caminó lentamente, con la mirada fija al frente, provocando sorpresa entre aficionados, fotógrafos y comentaristas. La imagen se viralizó de inmediato y desató todo tipo de preguntas.

¿Por qué el futbolista llegó esposado?

Mack Hollins es conocido en la NFL por su personalidad poco convencional y por convertir cada llegada a los estadios en una especie de ritual. En esta ocasión, su atuendo recordó a personajes del cine como Hannibal Lecter y a prisiones de máxima seguridad.



La escena no fue completamente nueva para quienes siguen de cerca su carrera. Hollins ha construido una reputación dentro de la liga por desafiar lo establecido, especialmente en lo relacionado con su estilo de vida y preparación física. Recientemente ingresó al estadio con una mascara de lo que parece ser un personaje de los Muppets, una camisa que deja ver su abdomen y como de costumbre completamente descalzo.



Aunque no se descarta la hipótesis de que se trate de una protesta, algunos interpretan la escena como una posible referencia a la situación política actual en Estados Unidos, en particular al debate en torno a la migración y las políticas actuales, una lectura que ha surgido en redes sociales aunque no se ha confirmado que su puesta en escena tuviera ese propósito.

¿Por qué Mack Hollins suele estar descalzo?

Desde hace varios años, el receptor ha adoptado la costumbre de andar descalzo siempre que puede, incluso dentro de los estadios y durante los calentamientos previos a los partidos.

Esta práctica tiene un origen claro. Tras sufrir una fuerte lesión en 2018, Hollins buscó métodos alternativos para recuperarse y mejorar su rendimiento. Fue entonces cuando descubrió los ejercicios holísticos de suelo y una filosofía de movimiento natural que promueve el contacto directo de los pies con el suelo. Según ha explicado en distintas ocasiones, esta forma de entrenamiento le ayudó a fortalecer los músculos, mejorar el equilibrio y aumentar su resistencia.

El hábito, que comenzó como parte de su rehabilitación, terminó convirtiéndose en un estilo de vida. Hollins asegura que prescindir del calzado le aporta beneficios físicos y mentales, además de una sensación de libertad que considera clave para su desempeño en el campo.

De acuerdo con CBS News, aunque utiliza tacos durante los partidos oficiales, fuera de ellos prefiere mantenerse descalzo, sin importar si se encuentra en ciudades cálidas o en climas más extremos. Ni siquiera el frío intenso lo ha hecho cambiar de rutina, aunque reconoce que existe un límite.

