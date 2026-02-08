Falleció joven modelo, hija de un exfutbolista reconocido: fue hallada sin vida en su vivienda

La repentina muerte de Cristina Pérez Galcenco, joven modelo de 21 años e hija de una reconocida figura del fútbol español, ha causado una profunda conmoción en el mundo de la moda. El fallecimiento de la modelo, ocurrido el martes 3 de febrero, ha generado una ola de mensajes de duelo y solidaridad hacia su familia, marcada por el impacto inesperado de la noticia.



De acuerdo con el informe de los medios, Cristina fue hallada sin vida en su departamento ubicado en Caleta de Vélez, en Málaga, al sur de España. De acuerdo con los reportes difundidos por medios locales y confirmados por las autoridades, no se encontraron signos de violencia ni indicios de intervención de terceros, por lo que el caso ha sido catalogado preliminarmente como una muerte por causas naturales.

Las investigaciones correspondientes fueron realizadas por la Guardia Civil, cuyos informes iniciales permitieron descartar un hecho criminal.La noticia fue confirmada públicamente por la agencia Pasarela Campoamor, con la que trabajaba la joven, a través de una publicación de despedida difundido en redes sociales.

El mensaje no solo confirmó el deceso, sino también para rendir homenaje a una carrera que, aunque breve, ya comenzaba a consolidarse en las principales pasarelas internacionales.



¿Quién era Cristina Pérez Galcenco?

Cristina Pérez Galcenco era hija de la exmodelo Tatiana Galcenco y de Nacho Pérez Solmo, exportero del Sporting de Gijón, una figura reconocida del fútbol español. .Fue su madre, Tatiana, quien también confirmó el fallecimiento mediante un obituario y varias publicaciones en redes sociales, en las que compartió fotografías y recuerdos junto a su hija.



Entre ellas destacaron imágenes de un viaje familiar a Santiago de Compostela, realizado en noviembre pasado, que hoy adquieren un significado especial como testimonio de los últimos momentos compartidos.



En el aviso fúnebre difundido por la familia se mencionan también los cinco hermanos de Cristina: Iván, Nikita, Xenia, Amara y Nacho. Aunque la joven mantenía un perfil reservado respecto a su vida personal, medios señalaron que tenía una relación sentimental estable desde hacía algún tiempo.

Pese a su corta edad, Cristina Pérez Galcenco había construido una trayectoria sólida y prometedora en la industria de la moda. Según informó Hola, la joven inició su carrera a los 14 años, siguiendo los pasos de su madre, y rápidamente destacó por su disciplina, presencia escénica y versatilidad frente a la cámara.

Estas cualidades la llevaron a trabajar con firmas de alto prestigio como Versace y Louis Vuitton, además de participar en campañas para marcas como Stradivarius.Su proyección internacional se consolidó con su participación en eventos de primer nivel, como la Semana de la Moda de París y la Semana de la Moda de Milán, espacios reservados para modelos con alto reconocimiento y potencial.

Diseñadores y profesionales del sector coincidían en señalarla como una figura en ascenso dentro del competitivo circuito europeo.Los actos fúnebres se realizaron en Asturias, tierra natal de su padre y un lugar con fuertes vínculos emocionales para la familia.

El tanatorio de Puente Nora, en Lugones, se convirtió en punto de encuentro para familiares, amigos y figuras del deporte y la moda, culminando con una misa en la Iglesia Parroquial de San Félix.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co