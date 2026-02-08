En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
FRENTE FRÍO
JAIRO CASTELLANOS
CONSULTAS
SUPER BOWL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Falleció joven modelo, hija de un exfutbolista reconocido: fue hallada sin vida en su vivienda

Falleció joven modelo, hija de un exfutbolista reconocido: fue hallada sin vida en su vivienda

Con apenas 21 años, la modelo Cristina Pérez Galcenco fue encontrada sin vida en su residencia en el sur de España, un hecho que ha generado conmoción en el mundo de la moda.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 8 de feb, 2026
Comparta en:
Falleció joven modelo, hija de un exfutbolista reconocido: fue hallada sin vida en su vivienda
fue hallada sin vida en su vivienda -
Instagram: @pasarelacampoamor

La repentina muerte de Cristina Pérez Galcenco, joven modelo de 21 años e hija de una reconocida figura del fútbol español, ha causado una profunda conmoción en el mundo de la moda. El fallecimiento de la modelo, ocurrido el martes 3 de febrero, ha generado una ola de mensajes de duelo y solidaridad hacia su familia, marcada por el impacto inesperado de la noticia.

De acuerdo con el informe de los medios, Cristina fue hallada sin vida en su departamento ubicado en Caleta de Vélez, en Málaga, al sur de España. De acuerdo con los reportes difundidos por medios locales y confirmados por las autoridades, no se encontraron signos de violencia ni indicios de intervención de terceros, por lo que el caso ha sido catalogado preliminarmente como una muerte por causas naturales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Las investigaciones correspondientes fueron realizadas por la Guardia Civil, cuyos informes iniciales permitieron descartar un hecho criminal.La noticia fue confirmada públicamente por la agencia Pasarela Campoamor, con la que trabajaba la joven, a través de una publicación de despedida difundido en redes sociales.

Últimas Noticias

  1. Él es el jugador de los Patriots que llegó esposado y descalzo al Super Bowl ¿por qué?
    Llegó esposado y descalzo al Super Bowl -
    Redes sociales
    MUNDO

    Él es el jugador de los Patriots que llegó esposado y descalzo al Super Bowl ¿por qué?

  2. Giuseppe Musella y Jlenia Musella.
    Giuseppe Musella y Jlenia Musella.
    MUNDO

    Joven mató a su hermana tras discusión por un perro: “Quiero ir a la cárcel”

El mensaje no solo confirmó el deceso, sino también para rendir homenaje a una carrera que, aunque breve, ya comenzaba a consolidarse en las principales pasarelas internacionales.

¿Quién era Cristina Pérez Galcenco?

Cristina Pérez Galcenco era hija de la exmodelo Tatiana Galcenco y de Nacho Pérez Solmo, exportero del Sporting de Gijón, una figura reconocida del fútbol español. .Fue su madre, Tatiana, quien también confirmó el fallecimiento mediante un obituario y varias publicaciones en redes sociales, en las que compartió fotografías y recuerdos junto a su hija.

Entre ellas destacaron imágenes de un viaje familiar a Santiago de Compostela, realizado en noviembre pasado, que hoy adquieren un significado especial como testimonio de los últimos momentos compartidos.

En el aviso fúnebre difundido por la familia se mencionan también los cinco hermanos de Cristina: Iván, Nikita, Xenia, Amara y Nacho. Aunque la joven mantenía un perfil reservado respecto a su vida personal, medios señalaron que tenía una relación sentimental estable desde hacía algún tiempo.

Publicidad

Pese a su corta edad, Cristina Pérez Galcenco había construido una trayectoria sólida y prometedora en la industria de la moda. Según informó Hola, la joven inició su carrera a los 14 años, siguiendo los pasos de su madre, y rápidamente destacó por su disciplina, presencia escénica y versatilidad frente a la cámara.

Estas cualidades la llevaron a trabajar con firmas de alto prestigio como Versace y Louis Vuitton, además de participar en campañas para marcas como Stradivarius.Su proyección internacional se consolidó con su participación en eventos de primer nivel, como la Semana de la Moda de París y la Semana de la Moda de Milán, espacios reservados para modelos con alto reconocimiento y potencial.

Publicidad

Diseñadores y profesionales del sector coincidían en señalarla como una figura en ascenso dentro del competitivo circuito europeo.Los actos fúnebres se realizaron en Asturias, tierra natal de su padre y un lugar con fuertes vínculos emocionales para la familia.

El tanatorio de Puente Nora, en Lugones, se convirtió en punto de encuentro para familiares, amigos y figuras del deporte y la moda, culminando con una misa en la Iglesia Parroquial de San Félix.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

España

Moda

Publicidad

Publicidad

Publicidad