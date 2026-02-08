Joven mató a su hermana tras discusión por un perro: “Quiero ir a la cárcel”

El barrio de Conocal en Ponticelli, ubicado al este de Nápoles, Italia, fue escenario de un trágico fratricidio que ha conmocionado a la comunidad local. Jlenia Musella, una joven de 22 años, murió tras ser apuñalada por su hermano mayor, Giuseppe Musella, de 28 años, tras una disputa doméstica en el apartamento que ambos compartían.

De acuerdo con las reconstrucciones de los hechos proporcionadas por las autoridades y medios italianos, el conflicto estalló por tensiones cotidianas que estaban aumentando. Una de las versiones señala que la pelea comenzó debido a que el perro de Giuseppe habría orinado dentro de la vivienda, lo que provocó que Jlenia pateara a la mascota. Este acto habría desencadenado una reacción violenta en Giuseppe.

Otra versión, de acuerdo con la fiscalía italiana, sugiere que el altercado se originó porque Jlenia escuchaba música a un volumen muy alto, impidiendo que su hermano pudiera dormir. Estas dos hipótesis están siendo investigadas por las autoridades.



Medios italianos revelaron que la discusión escaló rápidamente de los gritos a la violencia física, incluyendo forcejeos, bofetadas y puñetazos. En un momento de furia, Giuseppe tomó un cuchillo de cocina y lo lanzó contra su hermana mientras ella le daba la espalda para alejarse.



De hecho, las autoridades informaron que Jlenia recibió una herida única y mortal en la espalda. A pesar de la gravedad de la lesión, la joven logró salir del edificio, pero se desplomó a los pocos metros.



"No quiero un abogado"

Al percatarse de la gravedad de lo sucedido, el propio Giuseppe intentó auxiliarla y la trasladó en su vehículo al hospital Villa Betania. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano; los médicos confirmaron el fallecimiento de Jlenia apenas ingresó al área de urgencias.

Tras dejar a su hermana en el hospital, el agresor se retiró, lo que dio inicio a una breve búsqueda por parte de la policía, que logró identificar su coche a través de las cámaras de seguridad del centro médico. Finalmente, Giuseppe Musella se entregó de forma voluntaria a la policía, acompañado por su abogado, y confesó el crimen.

En sus declaraciones, el joven manifestó un profundo arrepentimiento, asegurando que su intención no era matar a su hermana: "Lancé el cuchillo mientras ella estaba de espaldas, pero no pensé que la golpearía".

Medios de ese país, como Rai, también revelaron que Giuseppe declaró con: “Mi vida terminó con la de mi hermana. No quiero un abogado, quiero ir a la cárcel", llegando incluso a pedir la pena máxima al juez.

La Fiscalía de Nápoles emitió una orden de prisión preventiva por homicidio voluntario agravado. Giuseppe fue trasladado a la cárcel de Secondigliano, mientras la Policía de Nápoles continúa con la búsqueda del arma homicida, la cual aún no ha sido localizada.

