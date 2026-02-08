¿Cuánto recibirá Bad Bunny por cantar en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

El Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, será el escenario en el que quedará para la historia la participación de Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX, uno de los eventos deportivos y televisivos más vistos del planeta, que se celebra este domingo 8 de febrero de 2026.



El artista puertorriqueño llega a este escenario en uno de los momentos más sólidos de su carrera. Recién consagrado con el Grammy a Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny se convierte en el primer cantante en protagonizar en solitario el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl con un repertorio completamente en español, un hecho sin precedentes en la historia del evento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ante la magnitud del espectáculo y el alcance global que implica presentarse ante millones de espectadores, una de las preguntas más frecuentes entre el público es cuánto dinero recibirá el intérprete de "Baile Inolvidable" por su actuación. Sin embargo, la respuesta suele sorprender a muchos.



¿La NFL paga a los artistas del medio tiempo?

Contrario a lo que podría pensarse, la NFL no paga honorarios a los artistas que encabezan el show de medio tiempo del Super Bowl. De acuerdo con la política que la liga ha mantenido durante años, los músicos invitados no reciben un pago directo por su presentación, sin importar su nivel de fama o el impacto de su carrera.

Esto significa que Bad Bunny no obtendrá un ingreso económico directo por cantar en el Halftime Show del Super Bowl 2026. La lógica detrás de esta decisión está relacionada con la enorme exposición mediática que ofrece el evento, considerada por la industria como una de las vitrinas más poderosas del entretenimiento mundial.



Aunque no existe un pago monetario por parte de la NFL, la participación en el show de medio tiempo suele traducirse en un crecimiento significativo en reproducciones, ventas y posicionamiento del catálogo musical del artista. Históricamente, los intérpretes que se presentan en este espacio registran aumentos notables en plataformas de streaming y en el consumo de su música en los días posteriores al evento.



En el caso de Bad Bunny, este efecto se suma a un contexto ya favorable, es uno de los artistas más escuchados del momento en el mundo y llega al Super Bowl tras una racha de éxitos luego de su gira mundial y tras coronarse como el ganador de la noche de los Grammy, celebrado tan solo 7 días antes de esta presentación. La exposición que ofrece el evento refuerza su presencia global y amplía su alcance en mercados donde el español no es el idioma dominante.

Publicidad

Aunque no se pagan honorarios, la NFL sí asume los costos de producción del espectáculo. Según información citada por medios, en los últimos años el gasto destinado a la puesta en escena del show de medio tiempo ha oscilado entre los 10 y 20 millones de dólares. Estos recursos cubren aspectos técnicos como escenografía, sonido, iluminación, ensayos y logística general del evento.

De esta manera, el artista no debe asumir los costos asociados a un espectáculo de esta magnitud, lo que permite que la presentación mantenga un alto nivel de calidad y despliegue visual.



Un contexto histórico para Bad Bunny

La elección de Bad Bunny como cabeza de cartel también tiene un peso simbólico. El Super Bowl LX se convierte en el primer evento de este tipo en contar con un show principal íntegramente en español, una decisión que ha generado debate y atención mediática dentro y fuera de Estados Unidos.

Publicidad

El propio comisionado de la NFL, Roger Goodell, respaldó la elección del artista al señalar que “es uno de los grandes artistas del mundo”, subrayando el impacto cultural y comercial que representa su presencia en el evento.

Además, Bad Bunny ya había participado en el Super Bowl de 2020 como invitado junto a Shakira y Jennifer Lopez, pero esta vez lo hace como figura central del espectáculo, consolidando su posición como referente global de la música urbana.



¿Dónde ver el Super Bowl 2026 en vivo desde Colombia?

Para los fanáticos en Colombia y Latinoamérica, la transmisión oficial estará disponible a través de:



Disney+: Mediante la señal en directo de ESPN (requiere suscripción). Redes Sociales: Plataformas como YouTube suelen compartir los momentos más destacados y el show musical minutos después de su finalización.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co