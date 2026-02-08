La sangre y los rastros que se han hallado de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie

La última vez que la familia de Nancy Guthrie supo de ella fue el sábado 31 de enero. Esa noche estuvo cenando en casa de una de sus hijas en Tucson, Arizona. Eran las 9:48 de la noche cuando la puerta del garaje se abrió y se cerró apenas dos minutos después.

Ya en la madrugada del domingo, aproximadamente a la 1:47, la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó. Y 30 minutos después, a las 2:12 a. m., un software detectó a una persona en la cámara. Sin embargo, según las autoridades, no hay video disponible de esos momentos.

Posteriormente, 16 minutos después, siendo las 2:28 a. m., la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono. Y solo en la mañana de ese domingo 1 de febrero, la familia conoció sobre la desaparición de la mujer después de recibir un reporte de que no asistió a la iglesia, como acostumbraba a hacerlo. Sus hijas informaron de inmediato a las autoridades el hecho.



Las súplicas de los hijos de Nancy Guthrie

Desde entonces, el paradero de Nancy es una completa incógnita. Sus hijos, entre ellos la famosa periodista de NBC Savannah Guthrie, se ofrecieron este sábado a pagar a sus posibles secuestradores por su liberación. "Recibimos su mensaje y lo entendemos. Rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello", dijeron los tres hijos de la desaparecida, Annie, Camron y Savannah, en un video publicado en Instagram.



El mensaje al que hacen referencia llegó a la estación de televisión Kold a través de un correo electrónico. En el mismo daban información sobre el caso de la mujer de 84 años, y antes de esto se enviaron a medios de comunicación al menos tres notas de supuesto rescate.



Además, el FBI ofreció una recompensa de hasta 50.000 dólares por información que conduzca a encontrar a la mujer o a lograr el arresto y la condena de cualquier persona involucrada en su desaparición. Desde que se inició la investigación, la Policía ha considerado el caso como un crimen, después que la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó, un software detectó a la presencia de una persona y la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.

De otro lado, se encontraron indicios de allanamiento forzado en la vivienda ubicada en el vecindario de Catalina Foothills, en medio de una zona desértica al norte de Tucson. "Mamá, si estás escuchando esto, eres una mujer fuerte. Eres una hija preciosa de Dios", dijo Savannah Guthrie.



Rastros de sangre

Las autoridades de EE. UU. también informaron que se halló sangre n la casa de la madre de la famosa periodista y que esta pertenece a la mujer de 84 años. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, con jurisdicción en el caso, detalló que los primeros resultados de los exámenes de ADN arrojaron que la sangre encontrada en la entrada de la casa de Nancy Guthrie es de ella.

Pero tras varios días de su desaparición, continúan sin identificar posibles implicados en el secuestro. "Todo el mundo es sospechoso ante nuestros ojos", dijo Nanos. Precisó que las autoridades creen que la mujer sigue viva. "Ahora mismo, creemos que Nancy aún está allí", afirmó.

NOTICIAS CARACOL

Con información de Efe y Afp