Excarcelan en Venezuela a Juan Pablo Guanipa, líder opositor cercano a María Corina Machado

El dirigente opositor de Venezuela Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado, fue excarcelado este domingo luego de más de ocho meses de prisión, informó su hijo, Ramón Guanipa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto. Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados. Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos", escribió su hijo a través de la red social X.



¿Quién es Juan Pablo Guanipa?

Juan Pablo Guanipa, de 61 años, fue detenido el 23 de mayo de 2025 vinculado a una supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y diputados al Parlamento. El dirigente estuvo en la clandestinidad por meses y su última aparición pública fue el 9 de enero de 2024 para acompañar a Machado a una concentración contra la nueva investidura de Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024, que la oposición denunció como un fraude. Se le imputaron los delitos de terrorismo, lavado de dinero e incitación a la violencia y el odio.

"Aquí estamos, saliendo en libertad después de año y medio: diez meses escondido, casi nueve meses aquí detenido y hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y el futuro de Venezuela. ¡Siempre con la verdad por delante!", dijo, en un primer video publicado en redes sociales, el opositor tras salir de la cárcel.



Publicidad

Por su parte, Machado celebró la excarcelación del también exdiputado del partido opositor Primero Justicia, a quien consideró un "héroe". "Mi querido Juan Pablo, ¡contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. ¡Libertad para todos los presos políticos!", publicó en su cuenta de X.

Esta liberación se da en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hace un mes, luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Publicidad

Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo publicado el sábado por la mayor coalición opositora, mientras la ONG Foro Penal contabiliza 383.

El Gobierno asegura que el proceso de excarcelaciones inició en diciembre de 2025 y desde entonces unas 895 personas han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas que permitan verificar los casos.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

*Con información de EFE y AFP