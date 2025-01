Él es Jon Maravilla, patinador artístico que se salvó de morir en accidente aéreo de Washington

En la noche del miércoles 30 de enero de 2025 se presentó un accidente aéreo en Washington D. C., Estados Unidos, en el que fallecieron 67 personas. Entre los fallecidos estaba un grupo de patinadores artísticos de la Federación de Patinaje Artístico del país norteamericano.

La Federación de Patinaje Artístico de Estados Unidos manifestó que un grupo de patinadores artísticos, sus entrenadores y familiares viajaban en este vuelo, el cual cayó en las aguas del río Potomac.

"Varios miembros de nuestra comunidad de patinaje estaban tristemente a bordo del vuelo 5342 de American Airlines, que chocó con un helicóptero en Washington, D.C.", informó la Federación.

Estos atletas, entrenadores y miembros de la familia regresaban a casa del Campamento Nacional de Desarrollo celebrado junto a los Campeonatos de Patinaje Artístico de Estados Unidos en Wichita, Kansas.

"Estamos devastados por esta tragedia indescriptible y llevamos a las familias de las víctimas muy cerca de nuestros corazones. Continuaremos monitoreando la situación y publicaremos más información a medida que esté disponible", indicó la Federación.

Su perro le salvó la vida

De manera increíble, un patinador que iba a abordar el vuelo no logró entrar porque iba con su mascota, un perro que no cupo en la cabina, por lo que decidió hacer el trayecto de Wichita a Washington en carro.

Este patinador artístico fue identificado como Jon Maravilla, de origen mexicano, quien le confirmó al medio ruso Ria Novosti que no ingresó al avión que se estrelló contra un helicóptero militar porque los funcionarios de American Airlines no le permitieron viajar con su perro. No se ha confirmado que Maravilla hiciera parte de la Federación de Patinaje Artístico de EE. UU.

“Era nuestro vuelo de regreso. No entendía por qué de repente ya no era posible traer a mi perro. No podía dejarlo atrás, así que decidimos conducir por la ruta”, le dijo Jon Maravilla a la agencia rusa.

Jon Maravilla, patinador artístico - Instagram: jonandsaya

14 bailarines murieron en accidente aéreo en Washington

Catorce atletas, entrenadores y familiares relacionados con el patinaje artístico volaban a bordo del avión accidentado este miércoles por la noche en la ciudad de Washington, según se informó este jueves.

Los atletas, entrenadores y familiares venían de Wichita (Kansas), donde había tenido lugar entre el 20 y el 26 de enero el Campeonato de Patinaje Artístico de Estados Unidos.

El consejero delegado del Club de Patinaje de Boston, Doug Zeghibe, informó en una rueda de prensa de las 14 víctimas relacionadas con el campeonato, de las que seis pertenecían a su organización.

De estas seis víctimas, dos eran jóvenes patinadores, sus madres y dos entrenadores: los campeones rusos Yevgenia Shishkova y Vadim Naumov, de los que el Kremlin ya había informado.

"Seis es un número horrible para nosotros, pero tenemos suerte y estamos agradecidos de que no hayan sido más de seis", dijo Zeghibe, que explicó que su club envió a 18 personas a Wichita.

Se habla de por lo menos 14 cuerpos rescatados tras el accidente de American Airlines - AL DRAGO/Getty Images via AFP

Las autoridades descartaron este jueves que haya supervivientes del accidente aéreo, que ocurrió después de que el avión con 64 personas a bordo y un helicóptero militar con 3 soldados colisionaran cuando la aeronave aterrizaba en el aeropuerto de Washington.

Es la segunda vez que una tragedia sacude al Club de Patinaje de Boston, que en 1961 vio cómo morían en otro accidente aéreo varios de sus miembros cuando viajaban al Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico de Praga.

El vuelo se estrelló cerca de Bruselas y en él murieron los 34 miembros de la delegación de Estados Unidos entre atletas, entrenadores y acompañantes, de los cuales la mitad pertenecían al Club de Patinaje de Boston, según Zeghibe.