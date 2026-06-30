El grito desesperado de los venezolanos que reclaman a militares ayuda para rescatar sobrevivientes

Los venezolanos no pierden la esperanza de seguir encontrando con vida a sus vecinos y familiares en medio de los escombros que quedaron tras el doble terremoto que se presentó en el país el pasado 24 de junio y que dejó decenas de edificios en ruinas. Por el momento, las autoridades han informado que esta tragedia ha dejado 1.719 muertos y 5.034 heridos.

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Son muchos los voluntarios, ciudadanos venezolanos, que con sus propias manos llegan a los lugares más devastados en La Guaira, el estado más afectado por la tragedia, y tratan de hacer lo mejor posible por ayudar a quienes permanecen atrapados en las ruinas. En medio de esa labor llevada a cabo con esperanza, muchas veces se asoma la frustración y la desesperación, al ver que sus labores pueden ser insuficientes y necesitan más manos y maquinaria.

En medio de un recorrido de Andreína Solórzano, enviada especial de Noticias Caracol, por La Guaira, las cámaras registraron los reclamos de los venezolanos al mundo y a las autoridades de su país para lograr el rescate de todos los sobreviviente atrapados.



Venezolanos reclaman ayuda a militares que no se suman a labores de rescate

"¡Hay familias vivas, si no las buscamos no vamos a tener soluciones!", gritaba uno de los voluntarios a todos los presentes. Entre los reclamos que se repiten en diferentes puntos afectados del estado venezolano están los dirigidos a las fuerzas militares de ese país, quienes llegan a los puntos para verificar, pero no para ayudar con el rescate.



Un ciudadano, al ver a los militares de pie frente a los escombros, les manifestó su frustración y cuestionó su quietud ante los que tenían frente a ellos. "Tenían que traer palas y picos. Ese uniforme es para defender la patria, para defender el país y esto es el país, que necesita de ustedes. ¿Un arma? Pa' echarnos plomo y coñazos", les gritó y luego agregó ante nuestras cámaras: "Esa gente que está ahí. viva o muerta, pero tenemos que sacarlos. ¿Cómo me vas a traer 50 personas nada más para tenerlos parados, uniformados, en una esquina?".



Como ellos, son muchos los ciudadanos que han perdido a sus seres queridos a causa de la tragedia o que esperan a que sean rescatadas entre las ruinas, mientras las ayudas internacionales siguen llegando al país para ayudar con las labores de rescate. La opinión de locales y voluntarios que han llegado desde otros países es la misma: aunque se avanza en los trabajos, todavía falta mucho más.

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Jhony Silva es uno de los habitantes de La Guaira que, desde el día de los terremotos, no se ha movido de las ruinas del edificio Solymar, en el sector de Los Corales, donde permanece atrapado el cadáver de su cuñada Lisbeth Pulido. "Nosotros mismos con pico, pala y cinceles a mano, buscando entre piedras, entre cada pedazo de este desastre, hemos logrado llegar hasta donde vamos, pero está muy complicado porque le cayó una columna encima y le cayó una placa encima, entonces tenemos las labores paralizadas porque tampoco queremos dañar más ese cuerpo".

Mientras ha trabajado con sus vecinos en recuperar el cuerpo de su familiar, también ha logrado rescates de sobrevivientes del mismo edificio.

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La situación se replica en el edificio El Palmar, muy cerca de ahí, donde los rescatistas saben que hay sobrevivientes atrapados, pero no han logrado llegar a ellos. "No nos falta mucho, llegamos al cuarto, tenemos que cabar dos pisos más. Nosotros entramos y gritamos: 'Si hay alguien con vida golpea' y se escucha cuando golpean, pero están muy abajo. Ahí está el perro y estamos esperando, si él dice que ahí están, tenemos que entrar", indicó Moisés Faramella, uno de los rescatistas que ha colaborado en la labor sacando a 13 sobrevivientes y ocho víctimas fatales.



Restricción en La Guaira

En medio de la tragedia, también ha generado indignación y preocupación la restricción que impuso el Gobierno venezolano para el ingreso a La Guaira. Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de ese país anunció de manera oficial que para gestionar la emergencia en ese lugar, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, impuso una restricción de acceso desde el pasado viernes a las 8:00 de la noche (hora Venezuela).

"A partir de hoy, a las 20 horas, queda restringido el acceso al estado La Guaira. Quien quiera venir tiene que cumplir con los protocolos establecidos: registrarse en el Poliedro y las autoridades estarán tomando decisiones a lo largo de la ruta para evitar que personas sin tarea asignada puedan ingresar", expresó el ministro venezolano en la transmisión realizada por televisión estatal VTV.

De esta manera, según detalló, toda persona que quisiera sumarse a las labores de rescate en La Guaira primero debe dirigirse al Poliedro de Caracas y registrarse para obtener una credencial habilitada.

*Con reportería de Andreína Solórzano desde La Guaira, Venezuela

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co