¿Por qué se enfrentaron Diosdado Cabello y rescatista estadounidense?

Las labores de rescate en Venezuela luego del doblete sísmico del pasado miércoles 24 de junio continúan llevándose a cabo, en medio de un panorama que deja historias de rescates milagrosos y dolorosas pérdidas de familias completas. En medio de las ayudas internacionales que han llegado al país, han surgido críticas y señalamientos a Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de ese país por aparentemente impedir la ayuda de rescatistas internacionales.

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Las críticas han surgido luego de que se hiciera viral un video en el que se ve que el político venezolano tuvo un fuerte cruce de palabras con un rescatista estadounidense que llegó a uno de los lugares afectados para colaborar con las labores de rescate, pero se encontró con que Cabello le restringió el acceso.



¿Qué pasó entre Diosdado Cabello y rescatista estadounidense?

El origen del enfrentamiento entre Diosdado Cabello y el rescatista enviado desde Virginia, Estados Unidos, según Telemundo 51, es desconocido, pero por la grabación que se ha difundido en diferentes plataformas muchos indican que el político venezolano no dejaba cruzar a los rescatistas a la zona de trabajo en La Guaira, uno de los estados más afectados por la emergencia.

"Hay alguien justo allí a quien estamos tratando de ayudar. ¿No quieren que ayudemos a nadie más?", se le escucha decir al rescatista que enfrenta a Cabello. Aunque el audio de los videos no es del todo claro, prensa internacional ha señalado que el ministro venezolano le estaba pidiendo a los rescatistas que retrocedieran y apagaran sus vehículos para ayudar en la detección de sobrevivientes en el lugar, pero habrían sido las diferencias en el idioma las que elevaron la discusión.



🚨URGENTE

DIOSDADO NO DEJA PASAR AYUDA DE ESTADOS UNIDOS TOMA CARTA EN EL ASUNTO pic.twitter.com/sHky26rNgB — cheo0607 (@cheo070777) June 28, 2026

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Este enfrentamiento estaría relacionado con la restricción que impuso el Gobierno venezolano para el acceso al estado de La Guaira. El mismo Diosdado Cabello anunció de manera oficial que para gestionar la emergencia en ese lugar, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, impuso una restricción de acceso desde el pasado viernes a las 8:00 de la noche (hora Venezuela).

"A partir de hoy, a las 20 horas, queda restringido el acceso al estado La Guaira. Quien quiera venir tiene que cumplir con los protocolos establecidos: registrarse en el Poliedro y las autoridades estarán tomando decisiones a lo largo de la ruta para evitar que personas sin tarea asignada puedan ingresar", expresó el ministro venezolano en la transmisión realizada por televisión estatal VTV.

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De esta manera, según detalló, toda persona que quisiera sumarse a las labores de rescate en La Guaira primero debe dirigirse al Poliedro de Caracas y registrarse para obtener una credencial habilitada.



Reacciones al incidente entre Diosdado Cabello y equipo de rescate

La grabación generó, además, la reacción del senador republicano de La Florida, Rick Scott en su cuenta oficial de X: "Los trabajadores de rescate de EE. UU. e internacionales, incluidos los de nuestro ejército, necesitan poder hacer su trabajo en Venezuela sin interferencias. Están allí para salvar vidas. Cualquiera que se interponga en eso, incluido Diosdado Cabello, será considerado responsable y enfrentará consecuencias. Esta es la ÚLTIMA persona que necesita estar dando las órdenes. Dejen que los trabajadores de rescate hagan lo que están allí para hacer".

U.S. and international rescue workers, including our military, need to be able to do their jobs in Venezuela without interference. They’re there to save lives.



Anyone who gets in the way of that, including Diosdado Cabello, will be held accountable and face consequences. This… — Rick Scott (@SenRickScott) June 29, 2026

De la misma forma, la congresista María Elvira Salazar reaccionó con indignación. "Solo un criminal se interpondría entre los trabajadores de rescate y las personas atrapadas bajo los escombros. Y eso es exactamente lo que es Diosdado Cabello. El régimen de Delcy Rodríguez debe entender esto con absoluta claridad: debe permitir que toda la ayuda humanitaria que llega de todo el mundo ingrese a Venezuela. Dejen que los equipos de rescate hagan el trabajo que su gobierno es incapaz de hacer".

Pero por otro lado, un video que sería previo al encuentro entre Diosdado Cabello y el grupo de rescate estadounidense publicado por el periodista Darvinson Rojas muestra el momento en el que el ministro se dirige al punto donde se encuentran los extranjeros, pidiendo que se apaguen los vehículos que están allí, pues su sonido dificulta la detección de sobrevivientes bajo los escombros. "Cabello pidió que una camioneta del equipo estadounidense permaneciera apagada para evitar generar ruido en la zona y no interferir con la búsqueda de personas atrapadas. Ante la situación, se ofreció a ayudar a empujar el vehículo para movilizarlo sin tener encendido el motor", escribió el periodista.

El Departamento de Estado, por su parte, calificó el incidente como un "malentendido desafortunado" a causa del idioma entre el rescatista y el político, y que ambos estaban tratando de ayudar.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co