Video | Más de 100 edificios colapsados en La Guaira, estado con mayor afectación por terremotos

Más de 100 edificios han colapsado en el estado costero La Guaira debido a los terremotos en Venezuela de magnitud 7,2 y 7,5 registrados este miércoles, según informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

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"Se estima que son más de 70.000 familias afectadas, háganse una idea los compañeros que viven en otros lugares de las dimensiones del impacto de estos sismos aquí en La Guaira", detalló el alto funcionario en una transmisión en vivo del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).Los sectores más afectados de este estado costero son Caraballeda y Catia La Mar, indicó Cabello. Asimismo, las autoridades confirmaron que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, la principal terminal aérea del país que sirve a Caracas, permanece temporalmente inoperativo debido a los graves daños estructurales derivados de los movimientos telúricos.

🇻🇪#AHORA - Helicóptero sobrevuela la Ciudad de La Guaira.



Increible la magnitud del desastre.pic.twitter.com/LWYBwOmQ4n — DatoWorld (@DatosAme24) June 25, 2026

Balance de víctimas y daños por el terremoto en Venezuela

El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520. Por otra parte, se calcula que al menos 346 construcciones —entre edificios residenciales, hospitales y centros comerciales— resultaron afectadas, de acuerdo con la información oficial de los organismos de socorro.



El reporte consolidado por el Gobierno nacional detalla la magnitud de la tragedia:



Familias damnificadas: Al menos 2.927.

Al menos 2.927. Personas desaparecidas: 157 reportadas formalmente.

157 reportadas formalmente. Personas atrapadas: Cerca de 200 en estructuras colapsadas.

Cerca de 200 en estructuras colapsadas. Edificios dañados: Al menos 250 estructuras con fallas de gravedad.

Al menos 250 estructuras con fallas de gravedad. Hospitales afectados: Ocho centros de salud comprometidos, algunos de los cuales ya han sido evacuados preventivamente.

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Ayuda internacional para atender la emergencia sanitaria

Varios países ya han anunciado el despliegue inmediato de personal de rescate y ayuda humanitaria hacia el territorio venezolano. Entre ellos se encuentra Estados Unidos, donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono para gestionar las tareas logísticas y de traslado de insumos médicos, un reto técnico complejo dado que el aeropuerto de Maiquetía fue clausurado por los daños de los sismos.

EFE

Editado por María Paula Rodríguez Rozo