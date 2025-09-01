Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ECOPETROL
CAUCA
VALERIA AFANADOR
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / “El guía abandonó a mi hija”: padre de Juliana Marins habla tras tragedia en Indonesia

“El guía abandonó a mi hija”: padre de Juliana Marins habla tras tragedia en Indonesia

El padre de la joven que falleció en el Monte Rinjani reflexionó sobre la vida luego de la tragedia que atravesó su familia.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 01, 2025 02:00 p. m.
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Juliana Marins
Juliana Marins se encontraba de viaje por Indonesia cuando cayó dentro de un volcán -
Foto: @resgatejulianamarins