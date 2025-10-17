En vivo
MUNDO  / El lugar donde prohíben la adopción de gatos para evitar su uso en rituales de Halloween

El lugar donde prohíben la adopción de gatos para evitar su uso en rituales de Halloween

Una región europea decidió prohibir temporalmente la adopción de gatos durante las fechas de Halloween buscando evitar que los usen como parte de ritos derivadas de supersticiones.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2025
Gatos
Algunas personas adoptan gatos blancos y negros con intenciones maliciosas, solo para devolverlos o abandonarlos después de Halloween.
FOTO: tomada de freepik collage de Canva

