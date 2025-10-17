El lugar donde prohíben la adopción de gatos para evitar su uso en rituales de Halloween

En muchos países, los gatos negros han sido estigmatizados durante mucho tiempo por supuestamente traer mala suerte o por tener vínculos con lo oculto, sin embargo, han encontrado paz temporal en una ciudad española que prohíbe su adopción en torno a Halloween para evitar "ritos" siniestros con estos animales.



¿Cómo funciona esta prohibición?

La decisión fue tomada por las autoridades de Tarrasa, una localidad próxima a Barcelona, España, donde se convirtieron en el primer municipio de ese país que prohíbe la adopción de gatos negros y blancos entre el 1 de octubre y el 10 de noviembre "con motivo de la llegada del periodo de Halloween", según lo publicado en un comunicado municipal.

Cualquier solicitud de adopción o acogida de estos felinos será denegada para evitar "situaciones de riesgo (...) derivadas de supersticiones, ritos o usos irresponsables", anunció el Servicio de Bienestar Animal de Terrassa el 6 de octubre. "Esta medida tiene carácter estrictamente preventivo y temporal y no implica ninguna discriminación en relación con el color o las características de los animales", precisó el servicio municipal.



"Ni un solo gato en adopción: en esta época del año no damos ni un solo gato en adopción. Ni negro, ni blanco, ni de ningún color", asegura Natalia Esteban, miembro de La Posada Felina, una asociación sin refugio físico, pero que trabaja con distintas casas de acogida. Hay rituales, dice, que a veces conllevan sacrificios y mutilaciones hechas "con precisión quirúrgica para que el animal muera lentamente". De acuerdo con las autoridades municipales, se estima que en Terrassa hay unos 9.800 gatos.

El ayuntamiento "no podía mirar hacia otro lado" ante un "tema tan tétrico", explicó el concejal de Bienestar Animal, Noel Duque, en declaraciones recogidas en el Diari de Terrassa. Duque aparece junto a un gato en la foto de perfil de su cuenta de Facebook.



Por su parte, Lola Julià, presidenta de la protectora madrileña Abrazo Animal, señala que en estas fechas ponen especial cuidado con los gatos negros, para ver "a quién se le dan". "Filtramos muchísimo, hay tal triaje que no nos suele pasar", afirma en referencia a la adopción por motivos ilegítimos. "Pero tenemos que prevenir, porque sí se han usado para rituales".

Cabe resaltar que las protectoras de animales de España limitan la adopción de gatos negros en Halloween, ya que el gato negro se asocia con la mala suerte y con la brujería. En Estados Unidos, para contrarrestar esta imagen, en 2011 se declaró el 27 de octubre como el Día del Gato Negro, coincidiendo con la proximidad de la noche de Halloween, el 31 de octubre.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL CON INFORMACIÓN DE EFE Y AFP