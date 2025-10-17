En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ GUSTAVO ANGARITA
DELCY RODRÍGUEZ
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump dice no saber quién es María Corina Machado, nueva premio Nobel de Paz

Trump dice no saber quién es María Corina Machado, nueva premio Nobel de Paz

“No sé quién es, pero fue muy generosa”, dijo el presidente estadounidense luego de que la opositora venezolana le dedicara el galardón que, según Trump, merecía ganar él por poner “fin a ocho conflictos”.

Por: EFE
Actualizado: 17 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Trump dice no saber quién es María Corina Machado, nueva premio Nobel de Paz
Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad