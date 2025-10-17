En vivo
MUNDO  / Maduro tras informe sobre Delcy Rodríguez: "El alto mando político estamos más unidos que nunca"

Maduro tras informe sobre Delcy Rodríguez: “El alto mando político estamos más unidos que nunca”

“Les tengo malas noticias a los intrigantes, a los imperialistas y a todos sus medios”, afirmó el líder chavista, diciendo que hay 6,2 millones de venezolanos en la Milicia Bolivariana listos para la "defensa nacional".

Por: EFE
Actualizado: 17 de oct, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Maduro reacciona a informe sobre supuesto plan de Delcy Rodríguez para derrocarlo
Imágenes de cuenta de Instagram de Nicolás Maduro

