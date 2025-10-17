En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ GUSTAVO ANGARITA
EE. UU.-VENEZUELA
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Nueva hipótesis sobre muerte de fundador de Mango, Isak Andic: su hijo pasó de testigo a investigado

Nueva hipótesis sobre muerte de fundador de Mango, Isak Andic: su hijo pasó de testigo a investigado

Jonathan Andic, hijo del empresario de 71 años, era la única persona que se encontraba con él el día de los hechos. Sus versiones sobre lo sucedido han despertado sospechas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 17 de oct, 2025
Comparta en:
Nueva hipótesis sobre muerte de fundador de Mango, Isak Andic: su hijo pasó de testigo a investigado
Isak Andic murió el 14 de diciembre de 2024 -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad