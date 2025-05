El mejor café del mundo es latino, pero no colombiano: este es el ranking 2025 de Taste Atlas

Cuando se habla de los mejores cafés del mundo, automáticamente viene a la mente Colombia, e incluso países como Brasil, Italia, Grecia o India, que suelen dominar las conversaciones. Pero esta vez hubo un giro inesperado que sacudió el panorama global. La bebida que encabeza el ranking mundial no proviene de las montañas cafeteras de Sudamérica ni de las cafeterías europeas. Es una tradición caribeña: breve, intensa y profundamente arraigada en la vida cotidiana de su gente.

Según el ranking 2025 de Taste Atlas, que publicó los 81 mejores cafés del mundo, el que lidera la lista es nada más y nada menos que el café cubano. Con una puntuación de 4,6 sobre 5, esta preparación típica de Cuba superó al espresso italiano, al café turco y al tradicional café colombiano. El listado, que evalúa tanto el sabor como el valor cultural de las bebidas, posicionó al café cubano como la experiencia cafetera más representativa del planeta.



¿Por qué lidera la lista y que lo hace único al café cubano?

El café cubano no es simplemente un espresso con azúcar. Su preparación comienza con los primeros chorros del café, que se baten vigorosamente con azúcar (generalmente demerara) hasta formar una espuma densa y marrón clara. Esta espumita se sirve encima del resto del café, creando una bebida intensa, corta y dulce que se consume en pequeños sorbos.

En Cuba, y especialmente en comunidades cubanoamericanas como las de Miami, este café es parte de un ritual diario. Se sirve en las famosas ‘ventanitas’ de la ciudad, donde vecinos, trabajadores y amigos se reúnen para conversar, compartir noticias o simplemente hacer una pausa. Esta dimensión social fue clave para que Taste Atlas lo valorara como una de las bebidas más representativas del mundo.



Colombia y Brasil: gigantes en producción, pero no en el ranking

Colombia y Brasil siguen siendo referentes globales en producción de café, pero en esta edición del ranking no ocuparon los primeros lugares. Según Taste Atlas , el enfoque estuvo en la experiencia cultural y no en la calidad del grano per se. Esto explica por qué preparaciones como el café de filtro indio o el espresso freddo griego también figuran en el top 5.

Aunque Colombia ha trabajado durante décadas en posicionarsu café como uno de los más finos del mundo, su preparación tradicional (generalmente filtrada o en prensa francesa) no logró destacar frente a métodos más distintivos o ritualizados. Esto plantea un reto para los países productores: ¿cómo innovar sin perder la esencia?



El top 10 de los mejores cafés del mundo, según Taste Atlas 2025

Café cubano (Cuba) – 4.6 Espresso freddo (Grecia) – 4.4 Capuchino (Turín, Italia) - 4.3 Ristretto (Italia) – 4.3 Café helado vietnamita (Vietnam) - 4.3 Café de filtro indio (Sur de la India) - 4.3 Capuchino Freddo (Grecia) - 4.3 Café exprés (Turín, Italia) - 4.2 Café turco (Turquía) – 4.2 Café frappé (Salónica, Grecia) - 4.2

El café de Colombia batió varios récords durante el 2024 - Pexels y Noticias Caracol

¿Qué significa este reconocimiento para Cuba?

El reconocimiento de Taste Atlas llega en un momento en que el consumo de café en Cuba enfrenta desafíos internos. Debido al sistema de racionamiento, el café que se distribuye en la isla suele estar mezclado con chícharos para aumentar su volumen. Aun así, la tradición del cafecito persiste, especialmente en el exilio, donde se ha convertido en un emblema de la cultura cubana.

Este tipo de reconocimientos puede abrir nuevas puertas para el turismo gastronómico en Cuba y para la exportación de su estilo de café. Aunque el país no es un gran exportador de grano, sí podría capitalizar su técnica de preparación como un producto cultural exportable, al estilo del espresso italiano o el matcha japonés.



¿Qué puesto ocupó Colombia?

Aunque Colombia no entró en el ranking de los mejores cafés del mundo, sí hace parte de la lista de los mejores productores de café a nivel global. Junto con países como Panamá, Etiopía y Guatemala, Colombia ocupó el 6 lugar en esta clasificación con su producción Café Granja La Esperanza, ubicada en Santiago de Cali, gracias a sus métodos innovadores de fermentación y al cultivo de variedades especiales.

Dos marcas colombianas hacen parte de los 20 mejores productores de café, según Taste Atlas 2025 - Taste Atlas

Fundada en 1945, la finca comenzó su trayectoria en la región del Valle del Cauca con variedades como Bourbon Amarillo, Bourbon Rojo y Caturra. En 2007, alcanzaron el reconocimiento mundial al cultivar la variedad Geisha en Panamá, que obtuvo el primer lugar en el prestigioso concurso Best of Panama.

Otra producción colombiana destacada en la lista es La Palma y El Tucán, ubicada en Zipacón, que ocupó el puesto número 14. Aun así, los primeros en la lista en nominar los mejores tres son: Hacienda La Esmeralda – Palmira, Panamá, Ninety Plus Gesha Estates - Volcán, Panamá, Finca Elida – Los Naranjos, Panamá.

DANNA SOFÍA SUÁREZ G

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

