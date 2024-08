¿Adiós al café si tiene más de 60 años? Lo que dicen expertos

El café es una de las bebidas más populares en todo el mundo, apreciada por su sabor y sus efectos estimulantes. Sin embargo, a medida que las personas envejecen, es importante reconsiderar los hábitos que se consumen. ¿Es seguro seguir tomándolo después de los 60 años? Los expertos tienen opiniones variadas sobre este tema.

Beneficios del café en adultos mayores

El café contiene antioxidantes y compuestos bioactivos que pueden ser beneficiosos para la salud, especialmente en adultos mayores. Según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, el consumo moderado de este grano se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Las fuentes nombradas ayudan a reducir la inflamación y proteger las células del daño oxidativo, un factor clave en el envejecimiento y la aparición de enfermedades crónicas.

Salud cognitiva

Otro estudio realizado por la Universidad de Harvard destacó que el café podría tener un efecto protector contra la enfermedad de Parkinson y el deterioro cognitivo. La cafeína, un componente activo de esta bebida, parece tener un efecto positivo sobre la función mental, ayudando a mejorar la atención, la retentiva y la capacidad de concentración en personas mayores.

Riesgos del consumo de café en mayores de 60 años

Presión arterial y salud ósea

A pesar de sus beneficios, el café también puede tener efectos adversos si se toma en exceso. Un estudio de la American Heart Association advirtió que el consumo elevado de esto puede aumentar la presión arterial, lo cual es preocupante para adultos mayores que ya enfrentan problemas de hipertensión. Además, la bebida puede interferir con la absorción de ciertos nutrientes esenciales como el calcio, lo cual es crítico para las personas de esta edad, quienes ya tienen un mayor riesgo de desarrollar osteoporosis.

Deterioro neurocognitivo

Una investigación presentada en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer (AAIC) 2024 encontró que beber más de tres tazas de café al día está asociado con un deterioro neurocognitivo más rápido en adultos mayores. Los expertos sugieren que el consumo moderado de la bebida puede ser beneficioso, pero el exceso puede tener efectos negativos en la salud cognitiva.

Trastornos del sueño

El sueño es crucial para la salud general, y la cafeína puede interferir con la calidad de esto, especialmente en personas mayores. La disminución a esta acción puede llevar a una serie de problemas de salud, incluyendo fatiga, problemas de memoria y un sistema inmunológico debilitado. El Dr. Francesc Segarra, responsable de la Clínica del Sueño del Hospital Universitari General de Catalunya, explica que la cafeína puede aumentar el estado de vigilia y disminuir la continuidad del sueño. Por lo tanto, es aconsejable evitar el consumo en horas cercanas a la noche.