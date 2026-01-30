‘El Monstruo’, el hombre más buscado de Perú, fue extraditado: su mamá haría parte de la banda

El peruano Erick Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo' y considerado "el hombre más buscado" de su país, llegó a Lima a bordo de un avión de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras haber sido extraditado desde Paraguay, bajo la acusación de ser el cabecilla de una violenta organización criminal.

La aeronave arribó a una base de la aviación policial que colinda con el aeropuerto internacional de Lima, en medio de un gran despliegue de las fuerzas de seguridad y de la expectativa de la prensa local, que ha hecho un seguimiento minucioso de su retorno al país.

Moreno, quien fue capturado en Paraguay el 24 de septiembre pasado, deberá responder ante las autoridades peruanas por la acusación de haber cometido delitos como homicidio, robo, extorsión, secuestro y organización criminal.



El 28 de diciembre de 2023 fue incluido en la lista de "los más buscados" de Perú, tras ser condenado a 32 años de prisión por los delitos de secuestro, hurto, homicidio, sicariato (asesinato por encargo) y microcomercialización de drogas.



'El Monstruo', de 34 años, fue entregado a las autoridades peruanas en la base aérea de la ciudad paraguaya de Luque, tras haber permanecido en una cárcel de la ciudad de Emboscada, a unos 50 kilómetros de Asunción.

En su viaje hacia Lima, el avión que lo trasladó hizo una parada técnica en la ciudad boliviana de Cochabamba y luego otra en el aeropuerto de la ciudad de Arequipa, en el sur peruano.



Era el líder de Los Injertos del Cono Norte

El pasado 17 de noviembre, la justicia de Paraguay dio curso al pedido de extradición solicitado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima Norte, que atribuye a 'El Monstruo' delitos como secuestro y organización criminal, que tienen una expectativa de pena máxima de 30 y 20 años de cárcel, respectivamente.

Como presunto cabecilla de la banda bautizada por las autoridades como Los injertos del Cono Norte, la Policía peruana le atribuye otros casos de extorsión ocurridos en los últimos meses en Lima, especialmente en la zona norte de la ciudad.

El aumento de este crimen motivó el juicio político que condujo a la destitución de la entonces presidenta Dina Boluarte el 10 de octubre, en medio de masivas protestas por el chantaje del crimen organizado.

La extorsión aumentó 19% en 2025 en Perú, con 26.585 denuncias frente a las 22.361 de 2024, según cifras oficiales. Este delito se ha expandido tanto en el país que es considerado un reto comparable al narcotráfico -Perú es el segundo productor mundial de cocaína, según la ONU- o a las guerrillas izquierdistas en las décadas de 1980 y 1990.

'El Monstruo' estaba incluido en la lista de 'los más buscados' del Ministerio del Interior de Perú, que ofrecía un millón de soles (282.000 dólares) por información que permitiera su captura.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, declaró que con su llegada "se cierra un capítulo que ha implicado un proceso operativo realizado por las policías de Perú y Paraguay, que se inicia con un arduo trabajo de seguimiento" Arriola enfatizó que Moreno "es el criminal más buscado en los últimos tiempos" en su país, "el criminal más insano de los últimos tiempos" y durante las operaciones en su contra fueron capturados al menos 80 integrantes de su organización criminal, entre los que figuró su madre.

"Esta captura permite disminuir las extorsiones y desarticular la organización criminal que dirigió", agregó el general Arriola.

A su turno, el ministro de Justicia, Walter Martínez, dijo que Moreno regresa a su país "para enfrentar todo el peso de la ley" y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, agregó que esta captura y extradición se logró por el "trabajo profesional y articulado" entre las autoridades de Perú y Paraguay.

La presentación del extraditado, que apareció ante la prensa vestido con un traje rojo con la palabra "detenido" en el pecho y esposado de manos y pies, fue seguida de manera virtual por el presidente peruano de transición, José Jerí, según mostró la cadena estatal TV Perú.

