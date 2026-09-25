A Maricarmen, desalojada en España, le cobraban un arriendo de 1.600 euros: su pensión es de 1.300

Maricarmen, una mujer de 87 años con un 50 % de discapacidad que fue desahuciada este miércoles 23 de septiembre de su domicilio en Madrid por orden judicial, mandó este viernes desde el hospitsl un mensaje de agradecimiento a todos los que han participado en las multitudinarias movilizaciones para parar su desalojo: "No ha podido ser, pero por favor luchad". Su caso se ha convertido en un símbolo del drama de la vivienda en España a raíz del rápido encarecimiento de los precios en los últimos años.



En un video publicado en la red social X por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, Maricarmen lamentó no haber podido defender su casa, aunque sí ha conseguido, en sus palabras, "luchar para que los demás aprendan a luchar por su casa". "Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que no vaya a seguir luchando", defendió la mujer, quien sigue ingresada "aún muy débil" y "conmocionada". El caso de la octogenaria, que fue sacada el miércoles de su domicilio en la camilla de una ambulancia y congregó a decenas de personas que intentaban evitar el desahucio, ha provocado un gran debate político en España y protestas multitudinarias que han puesto en primer plano la crisis de la vivienda. (Lea también: Dramático desalojo de Maricarmen en España: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se pronuncia)



Le subieron el arriendo de 500 a 1.600 euros

Esta mujer fue desahuciada del domicilio en el que llevaba viviendo los últimos 70 años por no poder pagar la subida de alquiler que le pedía la empresa que compró su piso. Pagaba 500 euros de alquiler (heredado de un contrato de renta antigua) y le pedían ahora 1.600, cifra a la que no podía hacer frente con su pensión de 1.300 euros. La empresa reclamó la finalización del contrato al comprar el piso, Maricarmen demandó y ganó en primera instancia, pero la Audiencia Provincial de Madrid revocó aquella sentencia y el Tribunal Supremo terminó dando la razón a la propiedad, en manos del fondo de inversión Urbagestión.

Irene Tienza, vocera del Sindicato de Inquilinas de Madrid, le dijo a Noticias Caracol que a Maricarmen “le pedían un alquiler de 2.600. Y tuvieron la poca decencia de decir que la hacían el favor de hacerle una rebaja a 1.600. No hay nadie que cobrando 1.350 euros pueda pagar de alquiler 1.600 euros. Maricarmen lleva toda su vida en ese barrio, es su gente, es su espacio, es su vida, son sus recuerdos, su casa, su familia”, por lo que está segura de que “Urbagestion en realidad no quería que Maricarmen la pagara ninguna renta. Urbagestion lo que quería es echar a Maricarmen para poder sacar una renta mucho mayor o vender ese piso. De hecho, el día anterior al desahucio se ofreció una persona anónima a pagar la renta de Maricarmen. Urbagestion se negó a ello. No quieren a Maricarmen en ese piso”.

Ahora, la adulta mayor, que agradeció el apoyo a "todos los niños", aún no sabe dónde vivirá tras quedarse sin casa. Además de las protestas celebradas durante esta semana, el Sindicato de Inquilinas ha convocado para este sábado en Madrid una manifestación hasta el Congreso de los Diputados para señalar "a los responsables" del desahucio y reclamar medidas para paliar la crisis de la vivienda. En medio de la polémica, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, calificó lo sucedido con la anciana como un "tragedia social" y prometió que enviará al parlamento "de manera urgente" un nuevo real decreto de vivienda, sin precisar fechas. Además, pidió "responsabilidad" a los grupos parlamentarios para convalidarlo.



Por su parte, la formación de izquierdas Sumar, que forma parte del Gobierno de coalición, exigió que en el próximo Consejo de Ministros se incluya la expropiación del piso de Maricarmen y un nuevo real decreto ley de vivienda que ayude a aliviar la situación de miles de personas que han visto que sus alquileres se disparan sin que los sueldos apenas suban.



Así fue el desalojo de Maricarmen

De acuerdo con Tienza, se produjo en “un contexto muy violento en el que estuvimos más de 300 personas acampadas durante la noche en la acera de la calle de Maricarmen. Fue una cosa histórica, muchísima gente que estuvimos allí durmiendo y que por la mañana nos enfrentamos a un desahucio, que pusimos nuestros cuerpos y la violencia policial fue salvaje”. Aseguró que durante el operativo “sacaron a la gente a rastras, dejaron a la prensa fuera del cordón policial para que no se pudiera grabar lo que nos estaban haciendo. En los que estábamos dentro del portal fuimos rociados con gas pimienta y efectivamente sacados de una violencia completamente desmesurada, cuando lo único que estábamos haciendo es resistir de manera pacífica un desahucio que consideramos completamente ilegítimo y una vulnerabilidad a los derechos humanos en toda regla”. (Lea también: Protestas en España por desalojo de Maricarmen, una octogenaria que vivió siete décadas en su casa)



La demanda que enfrenta el sindicato

La entrevistada reveló que “Urbagestión nos ha denunciado y nos pide 10.000 euros al Sindicato de Inquilinas por llamarle especulador, llamar a la empresa especuladora y un fondo buitre, que es realmente lo que es. No le vale con echar a Maricarmen en una situación de vulnerabilidad extrema, sino que además le molesta que hayamos dicho abiertamente esto y nos ha denunciado”. Reiteró que, aunque una persona desconocida se ofreció “el día de antes del desahucio a pagarle la renta a Maricarmen, la que pedía Urbagestión, Urbagestión se ha negado, no quiere que Maricarmen viva en esa casa”.



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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE