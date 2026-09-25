Tomó medicamentos para un resfriado y terminó en UCI por sobredosis de paracetamol

El caso de un joven estudiante de 20 años que casi muere por una sobredosis por paracetamol ha impactado al mundo y, además, se ha convertido en ejemplo de los médicos sobre el riesgo de automedicarse. En cuestión de horas pasó de tener un simple resfriado a estar en la UCI luchando por su vida tras sufrir un fallo multiorgánico.



¿Por qué tuvo una sobredosis?

En marzo de 2025 Riley Lubas, de 20 años, cursaba su primer año de universidad en Reino Unido. En medio de sus estudios empezó a tener síntomas de una fuerte resfriado, por lo que decidió ir a la farmacia a comprar medicamentos sin receta. El joven estudiante compró dos tipos diferentes de pastas para controlar los síntomas de la gripe y se los tomó confiando en que podría seguir con sus obligaciones.

"Los estudiantes de primer año se resfrían o contraen la gripe todo el tiempo, así que compré dos medicamentos", indicó a la BBC. Sin embargo, días después empezó a sentir un dolor intenso en el estómago que lo llevó a acudir a urgencias. En cuestión de horas la situación escaló de un dolor de estómago a daños graves en su hígado y riñones a causa de una sobredosis.

La familia de Riley no entendía cómo era posible que el joven había sufrido una sobredosis, pero entonces los médicos explicaron que todo fue a causa de los medicamentos que tomó para el resfriado. El error casi mortal fue que los dos contenían paracetamol. "En ese momento no me di cuenta de que ambas contenían paracetamol", recordó el estudiante que pasó seis semanas en cuidados intensivos.



Lubas fue atendido en el Royal United Hospital de Bath, donde los profesionales determinaron a través de diferentes pruebas que su hígado estaba funcionando mal y, además, el joven comenzó a delirar y sufrir alucinaciones. Su cuerpo colapsó rápidamente y, mientras sus padres viajaban desde Newport para verlo, él terminó sedado, conectado a ventilación mecánica y sometido a diálisis por tener varios órganos afectados.



"Estábamos destrozados y no teníamos ni idea de cómo podía haber sucedido tan rápido", señalaron los padres del estudiante. Por su parte, los médicos no daban buenas noticias, pues les manifestaron que les preocupaba la acumulación de líquido en el cerebro de Riley y el fallo en sus pulmones, riñones e hígado. Ante la gravedad de su situación fue trasladado al King's College Hospital de Londres, especializado en este tipo de casos.

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En primera medida nadie se explicaba lo que estaba ocurriendo con Riley, que era un joven saludable, pero en su casa los padres encontraron los sobres de los medicamentos y al contárselo a los médicos estos determinaron que se trataba de una sobredosis de paracetamol. Según el NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido), esta condición puede causar daños graves en el hígado y los riñones, y los primeros síntomas suelen incluir náuseas o vómitos y dolor de estómago.

A pesar de que los médicos advirtieron a la familia que el estudiante podría requerir un trasplante de hígado y quedar con algunas lesiones irreversibles en su salud, sorprendentemente con el paso de los días empezó a mostrar pequeñas mejorías. A lo largo de las seis semanas que pasó internado Riley abandonó la diálisis y el soporte vital, además tuvo que ser sometido a una traqueotomía.

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Tras la recuperación, tuvo que tomar terapia para aprender a caminar y hablar de nuevo. "Es una locura lo rápido que se complicó todo", reconoció el joven estudiante después de haber pasado por todo esto. Actualmente regresó a la universidad y trabaja como camarero en sus tiempos libres.

Los médicos del Royal College of General Practitioners Cymru Wales han advertido que este tipo de casos pueden producirse cuando se combinan sin conocimiento varios productos que contienen paracetamol, por lo que recomiendan leer siempre con atención las etiquetas de los medicamentos y no mezclar fármacos sin verificar sus componentes.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co