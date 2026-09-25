Comunidad quemó viva a una pareja en México por supuestos actos de brujería

Un hombre y una mujer de origen maya tseltal fueron linchados y quemados vivos por una comunidad del municipio mexicano de Ocosingo, en el sureño estado de Chiapas, tras ser acusados por pobladores de practicar brujería, confirmaron a EFE autoridades estatales.



Así ocurrieron los hechos

Según testimonios recabados en la comunidad de Las Tacitas, cuyos autores pidieron mantener el anonimato por motivos de seguridad, un grupo de pobladores retuvo a las víctimas y las trasladó al domo principal de la localidad, donde fueron sometidas durante varias horas a agresiones verbales y físicas antes de ser rociadas con combustible y quemadas.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas reunidas mientras una de las víctimas, envuelta en llamas, intenta desplazarse por el lugar. Tras el linchamiento, los cuerpos fueron abandonados a las afueras de la comunidad, en los márgenes de un camino, donde permanecieron cubiertos hasta la llegada de las autoridades.

Los hechos ocurrieron en la noche del martes 22 de septiembre y las dos víctimas fallecieron calcinadas. En un principio las autoridades tardaron en establecer cuántas eran las víctimas, por lo que fue la delegación de Protección Civil en la región Selva la que aseguró que fueron dos las personas quemadas vivas, un hombre y una mujer, a quienes la comunidad acusó de realizar actos de brujería.



Testimonios indican que las personas sacaron a las víctimas de su vivienda y no les permitieron defenderse, mientras los atacaban en la plaza central de Las Tacitas. Otras personas presenciaron los hechos y decidieron grabar lo ocurrido, en lugar de alertar a las autoridades. Protección Civil confirmó que no recibió ninguna solicitud de apoyo cuando ocurrió el ataque, tan solo cuando los cuerpos fueron calcinados, lo que impidió que realizaran una intervención que permitiera salvarla vida de las víctimas.



Investigan en Ocosingo, #Chiapas, un posible ataque contra dos señalados de "brujería" en el ejido Las Tacitas. Una persona habría sido agredida por vecinos. No hay confirmación oficial. pic.twitter.com/MQjfhhMHUQ — ARGENIS ESQUIPULAS (@argenis_yosid) September 24, 2026

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Familiares de las víctimas exigieron que se investiguen los hechos y se detenga a los responsables, una petición a la que se sumaron autoridades tradicionales de una comunidad zapatista de la zona. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, abrió una carpeta de investigación por el linchamiento ocurrido en Las Tacitas.

La fiscal de Distrito Indígena, Floralma Gómez Santos, confirmó que las autoridades ya establecieron comunicación con los familiares de las víctimas y mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *con información de EFE

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