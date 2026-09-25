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Ataque armado en restaurante dejó un muerto y siete heridos, entre ellos un reconocido cantante

Aunque inicialmente se hablaba de que el cantante falleció, las autoridades confirmaron que se encuentra entre los sobrevivientes del ataque y que no corresponde a la víctima fatal del hecho.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 25 de sept, 2026
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Ataque armado en restaurante dejó un muerto y siete heridos, entre ellos un reconocido cantante
Ataque armado en sector Tres Ríos dejó un muerto y siete heridos, entre ellos cantante famoso -
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La violencia volvió a sacudir a la ciudad de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, luego de que un ataque armado registrado en un restaurante dejara una persona muerta y varios heridos, entre ellos el reconocido cantante de corridos Víctor Valverde, reconocido por el éxito musical El Mayor de los Ranas. El hecho ocurrió durante la noche del jueves 24 de septiembre y generó una amplia movilización de las autoridades locales.

De acuerdo con los reportes de medios como El Sol de México, un grupo de hombres armados ingresó al restaurante Tai Pak, ubicado en el sector Tres Ríos de Culiacán, y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el establecimiento. El ataque se produjo cuando el lugar tenía varios comensales en su interior, lo que provocó momentos de pánico entre clientes y trabajadores.

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Tras la balacera, los agresores escaparon del sitio, mientras los organismos de emergencia acudieron para prestar atención a los afectados. Según la información entregada por las autoridades estatales, el saldo preliminar fue de una persona fallecida y al menos siete lesionados por impactos de arma de fuego.

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Víctor Valverde resultó herido durante el ataque

Entre las personas afectadas se encontraba Víctor Valverde, artista de 21 años que en los últimos meses ha ganado notoriedad dentro del género regional mexicano gracias a sus éxitos musicales y al crecimiento de su presencia en plataformas digitales. El cantante fue identificado entre los heridos y trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.

Las primeras versiones indicaron que el artista recibió un disparo en uno de sus hombros, aunque otros reportes señalan que la lesión ocurrió en uno de sus brazos. En cualquier caso, las autoridades confirmaron que se encuentra entre los sobrevivientes del ataque y que no corresponde a la víctima fatal del hecho. La situación generó confusión en redes sociales debido a que comenzaron a circular rumores sobre la presunta muerte del cantante. Sin embargo, durante las horas posteriores al atentado distintos medios y reportes oficiales aclararon que Víctor Valverde permanecía con vida y recibía atención médica.

Víctor Valverde y las demás víctimas del atentado

Además de Víctor Valverde, varias personas resultaron heridas durante el ataque. Entre los nombres que trascendieron de manera preliminar aparecen hombres y mujeres de diferentes edades que se encontraban dentro del restaurante cuando comenzó la agresión armada. Las ambulancias trasladaron a los lesionados a distintos hospitales de la ciudad para recibir tratamiento médico.

Mientras tanto, la identidad de la persona fallecida fue manejada inicialmente de forma preliminar por medios locales, aunque las autoridades continuaban adelantando las verificaciones correspondientes dentro de la investigación. El ataque provocó una fuerte presencia de integrantes del Ejército mexicano, la Marina, fuerzas policiales y personal de la Fiscalía, que acordonaron el área para recolectar evidencias y avanzar en las pesquisas. Hasta el momento no se habían reportado capturas relacionadas con el caso.

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El nombre de Víctor Valverde ha ganado relevancia en la industria musical mexicana gracias a canciones como El Mayor de los Ranas, tema que le permitió alcanzar una importante exposición en plataformas de streaming y listas de popularidad. El joven artista nació en Eldorado, Sinaloa, y desarrolló gran parte de su trayectoria en Culiacán.

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Su crecimiento artístico ha sido notable durante los últimos años, al punto de ser considerado una de las promesas del género de corridos contemporáneos. Diversos reportes señalan que acumula millones de oyentes mensuales en Spotify y que sus producciones musicales han logrado posicionarse en importantes rankings internacionales.

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ÁNGELA URREA PARRA
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