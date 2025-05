El papa León XIV se habría disputado el puesto con otro favorito: ¿cómo se definió el cónclave?

Se necesitaron poco menos de 24 horas para que el mundo conociera al nuevo papa de la Iglesia católica, que resultó ser el estadounidense Robert Prevost, quien escogió el nombre de León XIV. Hubo sorpresa al ver que este cónclave fue uno de los más cortos en la historia reciente, ya que se especulaba que los 133 cardenales que elegirían al pontífice no se conocían y, además, el pontificado reformista de Jorge Mario Bergoglio generó fuertes divisiones en el seno de la Iglesia.

Los dos últimos cónclaves, que llevaron a la elección de Benedicto XVI en 2005 y al primer papa latinoamericano en 2013, Francisco, se resolvieron en sólo dos días, con 4 y 5 rondas de votación respectivamente. Con Prevost, los fieles celebraron tras 4 rondas. ¿Pero qué tan complicado fue escoger al sucesor de Pedro?

"No pensaba que iba a ser él (...) porque es estadounidense", declaró a la AFP el arzobispo de Filadelfia, la ciudad donde estudió León XIV. "Recibí un mensaje de texto de un miembro de mi equipo que decía esto: 'Cardenal Prevost, León XIV' (...) No me lo podía creer", relató el religioso. "No es que hubiera un estigma. Simplemente creo que Estados Unidos ya ejerce mucha influencia en el mundo y que la Iglesia también (...) Así que para muchos había un consenso, una idea, de que no sucedería" tener un papa estadounidense, añadió.

La votación habría sido reñida

Noticias Caracol conoció que el primer día del cónclave habría sido un caos, por eso tardó tanto. Al día siguiente las cosas cambiaron. En la primera votación punteaban Pietro Parolin, número dos de Francisco durante su pontificado, y Robert Prevost por una diferencia de 6 votos. Uno de ellos necesitaba por lo menos 89 votos para ascender al trono de Pedro.

Sin embargo, el almuerzo fue clave para decidir, pues los debates y negociaciones se dan durante las comidas o reuniones en la residencia Santa Marta y otras dependencias vaticanas. Fue así como se llegó al consenso para elegir a León XIV.

El papa León XIV necesitaba por lo menos 89 votos en el cónclave - SIMONE RISOLUTI/AFP

Sobre cuántos votos obtuvo, eso es incierto, pero fue "un resultado magristral", según el arzobispo de Argel, Jean-Paul Vesco, uno de los cardenales que participaron en el cónclave. "Tenemos un buen papa, tenemos un muy buen papa. Estoy muy, muy feliz, como todo el colegio cardenalicio. Hubo una inmensa unanimidad, una inmensa alegría. Tiene detrás a todo el colegio cardenalicio", afirmó en una entrevista publicada en la página internet del diario francés Le Figaro. El arzobispo de la capital argelina, que es francés, puso el acento en que el cónclave "fue más rápido de lo que se pueden imaginar" y lo relaciona con la acción del Espíritu Santo. "Durante las congregaciones generales -precisa-, se expresó la diferencia y luego muy rápido llegó el tiempo de la unidad. Fuimos unánimes. No estaba ganado de antemano".

Vesco se esforzó en desmentir una idea muy asentada: "Generalmente se piensa en los cónclaves con reflejos de análisis político. Pero no hay política. Ahora estoy convencido. La noche de la elección todo el mundo estaba bien. En política siempre hay un ganador y un perdedor. Aquí no. Todo el mundo está feliz. Tuvo un resultado magistral y todo el mundo está con él".

Sobre todo, insistió en destacar como principal cualidad del nuevo papa que "todo el mundo dice que sabe trabajar en equipo. Es un hombre que sabe decidir, pero trabajando en equipo", algo que, se dice, Francisco no hacía, porque a veces tomaba decisiones en solitario.

En lo mismo han coincidido otros cardenales, como el colombiano Luis José Rueda, quien destacó que León XIV “ha trabajado y desarrollado su misión en Perú, es una alegría muy grande. Estamos felices”.

Agregó que el nuevo papa conoce bien Colombia “porque era el general de los agustinos y por lo tanto, se movía por todo el mundo, conoce bien a Colombia y fue obispo diez años en Chiclayo, en el Perú, y conoce toda la evangelización de Latinoamérica. Estamos felices, el Espíritu Santo nos ha guiado. El papa es consciente de que el mundo necesita la paz y solo Cristo es la verdadera paz”.

"Todo el mundo dice que León XIV sabe trabajar en equipo", dijo un cardenal - TIZIANA FABI/AFP

Por su parte, el cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago de Chile, manifestó “que el hecho de que 133 hombres de 71 países diferentes se pongan de acuerdo es realmente hermoso, porque en este mundo nadie se pone de acuerdo en nada, y nosotros nos pusimos de acuerdo en poco tiempo. Esto significa que existe una verdadera corriente de pensamiento en torno al Evangelio para el bien del mundo”.

El cardenal Francois-Xavier Bustillo, obispo de Córsega, dijo que el cónclave “fue rápido como vieron, se hizo con confianza y esperanza. Escuchamos muchos comentarios antes: no se conocen, vienen de lugares diferentes, pero al final logramos ofrecerle un papa a la Iglesia católica en menos de 24 horas, así que es una señal de confianza y de que el Espíritu Santo estaba presente. Todo es táctica y estrategia, pero el Espíritu estaba presente, así que nos centramos en una persona, el papa León, un hombre amable y decidido. Creo que aportará algo bueno a la Iglesia”.

En una declaración a Le Figaro, dijo que "hemos tenido un papa argentino, ahora un papa de Norteamérica. De forma que, si lo puedo decir, hemos descentralizado un poco el poder de la Iglesia católica, hemos ampliado el horizonte. Estamos muy contentos de saber que este papa que viene de lejos va a poder aportar originalidad, frescor a la Iglesia Católica".

