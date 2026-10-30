El papa León XIV ya votó en Estados Unidos: así participó en las elecciones de mitad de mandato

El papa León XIV, el primer pontífice nacido en Estados Unidos, votó por correo en las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán el próximo 3 de noviembre. El Vaticano confirmó que el líder de la Iglesia católica envió su sufragio a Chicago, ciudad en la que nació. Según la información conocida, sería la primera vez que se tiene constancia de que un papa participa en unas elecciones políticas.

El pontífice, que tiene ciudadanía estadounidense y peruana, considera que los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en los procesos democráticos, indicó la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado. "El Santo Padre ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos siempre que ha tenido la oportunidad", señaló el Vaticano. La institución añadió que, en consonancia con esa práctica de participación ciudadana, León XIV envió su voto por correo a Chicago.

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León XIV ha tenido diferencias con Donald Trump

La participación electoral del papa se conoce en medio de las diferencias públicas que ha mantenido con el presidente estadounidense, Donald Trump. Ambos han protagonizado varios desencuentros durante este año, principalmente por las críticas del pontífice a las políticas migratorias de Estados Unidos y a la ofensiva militar contra Irán.

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Trump ha cuestionado las posiciones de León XIV y lo ha calificado de "débil" en materia de delincuencia y de "terrible" en política exterior. Por su parte, el papa ha defendido sus críticas a la guerra y ha sostenido que continuará pronunciándose sobre el conflicto. El pontífice ha rechazado la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. En medio de las diferencias, Trump también ha cuestionado las declaraciones del líder católico sobre la posibilidad de que Irán obtenga un arma nuclear.

El papa León XIV está inscrito en el censo electoral de Illinois

Robert Francis Prevost, nombre de León XIV antes de su elección como papa, nació en Chicago y pasó cerca de dos décadas en Perú, donde trabajó como misionero y posteriormente como obispo. Durante su residencia en ese país, también ejerció su derecho al voto cuando tuvo la oportunidad, según informó el Vaticano. De acuerdo con el diario Chicago Sun-Times, el pontífice figura en el registro de personas que solicitaron votar por correo en las próximas elecciones. Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will, confirmó esa información al medio estadounidense.

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La solicitud habría sido presentada desde el Vaticano el pasado 3 de octubre, aproximadamente un mes antes de los comicios. León XIV está inscrito en el censo electoral de Illinois, donde tiene registrado su domicilio en New Lenox, lugar de residencia de uno de sus hermanos. Los registros electorales citados por el Chicago Sun-Times también indican que Prevost ha participado en anteriores elecciones estadounidenses. Entre ellas figuran las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024, así como varias elecciones primarias de los partidos Republicano y Demócrata.

Con información de EFE y AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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