Revelan cómo fue la orden errónea que habría causado choque de trenes en España: “Inexplicable”

España está de luto luego del fallecimiento de 69 personas en el choque de trenes a la altura de Urda, en Toledo. Mientras avanzan las investigaciones, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, insistió este jueves en que todas las administraciones del Estado van a seguir trabajando "día y noche" para esclarecer "hasta el último detalle" de lo sucedido.

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Mientras tanto, el ministro español de Transportes, Óscar Puente, dijo que un accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria del país es "verdaderamente inverosímil". Relató que a las 8.30 hora de España durante este miércoles se produjo la caída del sistema de seguridad LZB y, posteriormente, el centro de control de Adif tomó la decisión de reanudar la marcha "con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación Urda".



Esa decisión de reanudar la marcha cuando había un tren todavía parado (el Iryo) se tomó sin fijar una limitación de velocidad. "Esa es la decisión que se toma desde el centro de control y es el origen del accidente", aseguró el ministro.



Detalló que desde Adif se piensa que la caída del LZB provocó la detención de al menos 6 trenes desde las 8:30 horas, pero que a las 8:36 horas se dio la autorización al maquinista de retomar la marcha del Ave, que recorrió unos 25 kilómetros hasta las 8:53 horas, cuando se produjo el accidente al embestir al Iryo que estaba parado en la vía.

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(Además: "Problemas": revelan audios del accidente de trenes en España que mostrarían los errores previos)

El Ave, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad sureña de Sevilla cuando alcanzó al Iryo, con 174 personas a bordo (incluido un bebé). Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) interrogan al operario del centro de control que regulaba el tráfico de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el momento cuando se produjo el accidente.

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"La marcha normal": la orden de los controladores

El diario El País, de España, reveló tres audios clave en la investigación sobre la tragedia. En estos, dos conexiones entre la maquinista del tren Iryo que estaba parado y el controlador de Atocha y uno del maquinista del Ave que venía por detrás y este mismo operador, revelarían los errores que se cometieron.

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En el audio, el controlador da la orden al tren AVE, que estaba 25 kilómetros por detrás del Iryo, de que reinicie “la marcha normal”; sin embargo, no avisa, como señalaba el protocolo, la limitación de 40 kilómetros por hora. Según el diario español, lo hace sin comprobar que no hay ningún tren delante obstaculizando la vía. En tanto, la maquinista del Iryo también recibe la misma orden, de reanudar “la marcha normal”, pero siete minutos después llama para decir que sigue detenida debido a que no puede reiniciar el tren con el sistema LZB y, sin embargo, nadie avisó al AVE de que tenía que frenar.

"Es el centro de control, a través de sus operarios, el que toma la decisión de reanudar la marcha, en unas circunstancias, desde nuestro punto de vista, inexplicables", consideró Puente, al calificar de "errónea" esta orden.

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Anunciada desde hace varios días, y mantenida a pesar a la tragedia del miércoles, este jueves el principal sindicato de maquinistas (SEMAF) realiza una jornada de huelga. Este último accidente ocurrió a un mes de las elecciones generales anticipadas que convocó para el 29 de noviembre el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, cuyo Ejecutivo ya había sido muy criticado por la oposición tras el accidente de Adamuz, el pasado 18 de enero.

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