El relato de colombiano sobreviviente de choque de trenes en España: “Estruendo fue durísimo”

La colisión por alcance entre dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo) deja un trágico saldo de 69 fallecidos y 110 heridos. El estremecedor relato de un superviviente del Iryo refleja el pánico vivido en las vías, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantiza que el Estado trabajará "día y noche" para esclarecer el siniestro.

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Jorge Guales, un ciudadano colombiano de 53 años, viajaba en el asiento 17C del vagón 7 del tren Iryo cuando la calma de la marcha se quebró repentinamente. El vagón se encontraba detenido cerca de la localidad toledana de Urda. Mientras el personal de a bordo recorría el pasillo ofreciendo bebidas y aperitivos a los pasajeros, se produjo la violenta embestida por la parte posterior.



"El golpe, el estruendo fue durísimo", relató Guales al reconstruir los angustiosos momentos para El País y Europa Press. El impacto proyectó violentamente a los viajeros contra las estructuras de los asientos, haciendo rodar numerosos objetos personales y dejando a varios pasajeros heridos sobre el suelo del vagón. Al mirar por la ventanilla, divisó una densa columna de humo y la silueta de un vagón descarrilado, comprendiendo de inmediato la gravedad del siniestro.



Aprovechando que una de las puertas logró abrirse de forma automática, Guales y otros dos pasajeros consiguieron salir al exterior. A pesar de las dificultades del terreno —cubierto de piedra de balasto y con los rieles levantados—, ayudaron a evacuar a varias personas con heridas leves. Sin embargo, se vieron obligados a dejar a aquellos heridos de mayor gravedad que no podían ser desplazados sin asistencia médica especializada.

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Tras caminar por una zanja y atravesar una zona boscosa, varios vecinos de las inmediaciones que acudieron tras escuchar el estruendo rompieron la valla de protección para permitirles salir del recinto ferroviario. Fue al girarse cuando Guales contempló la verdadera dimensión de la tragedia: los vagones traseros del tren habían quedado totalmente destrozados, "hechos papel, como si rompes papel". El hecho de viajar en el vagón 7, en la parte delantera del convoy, evitó que sufriera daños fatales.

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Pedro Sánchez se compromete una investigación a fondo "día y noche"

Ante la magnitud de la catástrofe, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, realizó una declaración institucional tras participar en la reunión de coordinación de la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en Toledo, tras haberse desplazado previamente al lugar del siniestro en Urda.

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El jefe del Ejecutivo remarcó que la totalidad de las administraciones del Estado —desde los municipios locales hasta el Gobierno central— están trabajando de forma ininterrumpida para dar una respuesta volcada en tres ejes prioritarios:



Atención a la emergencia: Finalización del levantamiento de cadáveres, identificación de las víctimas mortales y atención hospitalaria inmediata a los heridos.

Esclarecimiento de las causas: Investigación rigurosa de las circunstancias técnicas para determinar el origen exacto del choque.

Resarcimiento material: Asistencia integral y compensación económica a las familias de los afectados.

"Vamos a llegar hasta el final para saber qué es lo que provocó el accidente", aseveró Sánchez, subrayando el compromiso firme de aclarar "hasta el último detalle" y reforzar la seguridad ferroviaria.

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Balance oficial y trabajos de rescate en las vías

De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Transportes y el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, el choque se produjo cuando el tren Iryo, detenido con 147 pasajeros a bordo, fue embestido por detrás por un convoy de Ave en el que viajaban 378 personas, provocando la caída de varios vagones por un terraplén.

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El balance oficial contabiliza 69 fallecidos y 110 heridos, de los cuales 60 han recibido el alta y 50 permanecen ingresados. En la zona, fuerzas de la Guardia Civil, helicópteros y grúas de gran tonelaje trabajan en la remoción de restos, mientras el colectivo de maquinistas inicia una huelga convocada por el sindicato Semaf en demanda de mejoras de seguridad.

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Con información de EFE