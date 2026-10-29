Delcy Rodríguez promete elecciones con garantías en Venezuela: "El mundo como testigo"

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este jueves 29 de octubre que el país tendrá elecciones limpias, aunque no anunció una fecha para su realización. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado agradeció al gobierno de Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro y afirmó que busca movilizar a la sociedad de cara a nuevos comicios presidenciales.

Rodríguez gobierna Venezuela bajo fuerte presión de Washington, luego de la captura de Maduro durante una operación militar estadounidense en enero. Sus declaraciones se produjeron pocos días después del regreso al país de Machado, quien permaneció diez meses en el exilio.

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“Muchos se preguntan sobre los tiempos electorales. Lo he dicho, habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”, dijo Rodríguez este jueves.



La mandataria interina aseguró que las reformas que impulsa en los sistemas judicial y electoral permitirán la “conformación de un poder electoral aceptado por todos”.

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“Venezolanas, venezolanos, les pido que me midan por los hechos. Menos peleas, más soluciones”, añadió. También sostuvo que “el ejercicio responsable de la política está garantizado para todas y para todos, las puertas están abiertas”.

María Corina Machado habla de elecciones presidenciales en 2027

Por su parte, María Corina Machado ofreció este jueves su primera rueda de prensa desde su regreso a Venezuela el pasado 25 de octubre, después de diez meses en el exilio. Durante su intervención, agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por la captura de Maduro y aseguró que esta acción abrió una “compuerta a la libertad” del país.

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“Quiero agradecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno de los Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, porque gracias a su visión y a su coraje y a su acción del 3 de enero se ha abierto esta compuerta a la libertad”, afirmó la dirigente opositora.

Machado también señaló que regresó para “movilizar a la sociedad” de cara a unas nuevas elecciones presidenciales. Según explicó, las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, plantean una ruta para avanzar hacia una transición democrática.

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“Después de unas cuantas horas han quedado más claros los plazos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado una secuencia de hechos a los efectos de avanzar hacia una transición democrática que deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en el 2027”, agregó.

Las declaraciones de Machado se conocieron poco después de que Rodríguez prometiera elecciones organizadas por una autoridad electoral renovada, aunque sin precisar cuándo se realizarán.

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Machado no pudo ser candidata en las elecciones presidenciales de 2024 debido a su inhabilitación política. La oposición denunció fraude en esos comicios y reivindicó la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien vive exiliado en España desde septiembre de 2024.

En 2024, Maduro se proclamó ganador de las elecciones, un resultado cuestionado por la oposición venezolana.

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AFP

EDITADO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G