En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
INPEC
NICOLÁS MADURO
MARCELA REYES
GUSTAVO PETRO
LUIS DÍAZ FIGURA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / El sufrimiento de esposa del colombo-isaelí secuestrado por Hamás hace dos años: "Duelo congelado"

El sufrimiento de esposa del colombo-isaelí secuestrado por Hamás hace dos años: "Duelo congelado"

Elkaná Bohbot fue uno de los cientos de jóvenes asaltados por Hamás. Rebeca, su esposa, está aferrada al recuerdo del último abrazo y a la promesa de un renacimiento familiar.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2025
Comparta en:
Para Rebecca González, la vida se partió en dos la madrugada del 7 de octubre de 2023.
Para Rebecca González, la vida se partió en dos la madrugada del 7 de octubre de 2023.
Los Informantes / Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad