MUNDO  / Escándalo Miss Universo: Fiscalía de México investiga al dueño por vinculación con crimen organizado

Escándalo Miss Universo: Fiscalía de México investiga al dueño por vinculación con crimen organizado

Raúl Rocha, dueño de la marca Miss Universo, está siendo investigado por la Fiscalía de México por posibles vinculaciones con el crimen organizado en un caso en el que también se encuentran otras 12 personas.

Por: EFE
Actualizado: 27 de nov, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Raúl Rocha, dueño de la marca Miss Universo.
Getty Images

