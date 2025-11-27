En vivo
MUNDO  / Alerta por presencia de materiales dañinos en popular sopa instantánea: tendría metal y caucho

Alerta por presencia de materiales dañinos en popular sopa instantánea: tendría metal y caucho

La entidad española Aesan reportó en una reciente alerta sanitaria que una sopa instantánea podría contener piezas de metal y restos de caucho, por lo que se emitió la orden de retiro del producto del mercado.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 27 de nov, 2025
Alerta por presencia de materiales dañinos en popular sopa instantánea: tendría metal y caucho
Imagen de referencia de sopa instantánea de fideos.
Pexels

