Alerta por presencia de materiales dañinos en popular sopa instantánea: tendría metal y caucho

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) reveló en una nueva alerta sanitaria sobre la presencia irregular en una popular sopa instantánea de varios elementos que pueden ser perjudiciales para la salud de los consumidores. La entidad oficial de ese país recibió información del Sistema de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) de una notificación emitida por las autoridades de Rumanía.

"Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla la Mancha, Galicia y Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas", se lee en el comunicado de la Aesan sobre los posibles lugares a los que llegó el producto. La sopa instantánea, al parecer, tendría restos de metal y caucho, elementos que pueden afectar gravemente la salud del ser humano.



¿Qué se sabe del producto reportado?

De acuerdo con la entidad española, la notificación de alerta fue trasladada por la presencia de piezas de metal y caucho en la sopa instantánea. "La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros", agregaron en la alerta sanitaria. Estos son los datos del producto:



Nombre del producto : Sopa de pollo con fideos

: Sopa de pollo con fideos Nombre de marca : Knorr

: Knorr Aspecto del producto : Envasado

: Envasado Número de lote : 527922C93 y 528022C93

: 527922C93 y 528022C93 Fecha de caducidad : 04/2027

: 04/2027 Peso de unidad : 63 g

: 63 g Temperatura: Ambiente

"Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos", concluyeron las autoridades españolas en la alerta sanitaria. El producto está siendo retirado del mercado, pero como se mencionó anteriormente, algunas unidades ya fueron distribuidas a diferentes comunidades de España.



¿Qué pasa si una persona consume metal?

De acuerdo con el medio especializado en salud "Healthline", "los metales pesados son elementos que se encuentran de forma natural en la tierra. Se utilizan en muchas aplicaciones modernas, como la agricultura, la medicina y la industria. El cuerpo incluso contiene algunos de forma natural. El zinc, el hierro y el cobre, por ejemplo, son necesarios para el funcionamiento normal del organismo, siempre que no estén presentes en cantidades tóxicas".

El medio citado da algunos datos de qué pasaría si un ser humano se intoxica con un metal pesado. "La intoxicación por metales pesados se produce cuando los tejidos blandos del cuerpo absorben una cantidad excesiva de un metal en particular". Los metales más comunes que el cuerpo humano puede absorber en cantidades tóxicas son: mercurio, plomo, cadmio y arsénico. "La exposición a altas concentraciones de estos metales podría provenir de alimentos, la contaminación del aire o del agua, así como de medicamentos, envases de alimentos con un revestimiento inadecuado, exposición industrial o pintura a base de plomo".

Estos son algunos de los síntomas más comunes por intoxicación de metales pesados:



Diarrea.

Náuseas.

Dolor abdominal.

Vómitos.

Dificultad para respirar.

Hormigueo en manos y pies.

Escalofríos.

Debilidad.

Por último, alertan que en los niños, "la intoxicación por metales pesados pueden presentar huesos anormalmente formados o debilitados. Las embarazadas también pueden sufrir abortos espontáneos o partos prematuros".

