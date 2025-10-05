En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
INPEC
NICOLÁS MADURO
MARCELA REYES
GUSTAVO PETRO
LUIS DÍAZ FIGURA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / El terror de los niños por sobrevivir en Gaza en medio de los escombros: "No tengo a nadie"

El terror de los niños por sobrevivir en Gaza en medio de los escombros: "No tengo a nadie"

En la Franja de Gaza, cada pila de cemento y metal oculta la tragedia de una familia. La guerra, que se extiende por dos años, ha dejado una herida abierta en el territorio.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2025
Comparta en:
Según la ONU, la guerra ha dejado a 21 mil menores con alguna discapacidad
Según la ONU, la guerra ha dejado a 21 mil menores con alguna discapacidad.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad