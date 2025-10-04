En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / "Israel debe detener inmediatamente el bombardeo de Gaza": Trump sobre negociaciones de paz

"Israel debe detener inmediatamente el bombardeo de Gaza": Trump sobre negociaciones de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso un alto al fuego para lograr la paz en el territorio en disputa de Gaza. Aunque el mandatario celebró que el Gobierno de Israel detuviera los ataques, testigos afirman que los aviones de guerra no se detuvieron.

Por: AFP
Actualizado: 4 de oct, 2025
"Israel debe detener inmediatamente el bombardeo de Gaza": Trump sobre negociaciones de paz
Hamás dice estar dispuesto a liberar rehenes en Gaza bajo la propuesta de alto al fuego de Trump.
AFP

