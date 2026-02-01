Elecciones presidenciales en Costa Rica 2026: ¿quién es el favorito para ganar?

Los ciudadanos de Costa Rica acuden a votar este domingo para escoger a su próximo presidente, en una jornada donde la oficialista Laura Fernández parte como amplia favorita gracias a su discurso de firmeza contra la criminalidad; una postura que, según sus contendores, podría conducir al país hacia tendencias autoritarias.



Un total de 3,7 millones de personas fueron llamadas a las urnas, abiertas desde las 06:00 de la mañana, hora local. Además de la presidencia, se renovarán los escaños legislativos en una nación reconocida por su estabilidad y su sólido sistema social, pero que hoy enfrenta un incremento de violencia asociado al narcotráfico.



¿Quién es Laura Fernández, favorita para ganar Presidencia de Costa Rica?

Laura Fernández, politóloga conservadora de 39 años y considerada heredera política del presidente Rodrigo Chaves, lidera las encuestas al centrar su campaña en la seguridad, el tema que más preocupa a la ciudadanía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"¡Vamos a ganar en primera ronda y lo haremos con 40 diputados!", declaró la exministra de la Presidencia y de Planificación durante el cierre de campaña, refiriéndose a la mayoría que requiere en el Congreso —de 57 escaños— para impulsar reformas constitucionales.

Su eventual victoria por los próximos cuatro años fortalecería el avance de la derecha en la región latinoamericana, tras resultados recientes en Chile, Bolivia, Perú y Honduras. Chaves mantiene una relación cercana con el presidente estadounidense Donald Trump.



Para evitar un balotaje el 5 de abril, Fernández necesita alcanzar el 40% de los votos. La encuesta más reciente de la Universidad de Costa Rica (UCR) le otorga un 44%, aunque persiste un 26% de indecisos.



El factor Bukele en las elecciones de Costa Rica

Aunque durante el mandato de Chaves los homicidios llegaron a un récord de 17 por cada 100.000 habitantes, el presidente responsabiliza al sistema judicial por la persistente impunidad. Las autoridades señalan que gran parte de los asesinatos están relacionados con el narcotráfico, que ha convertido al tradicionalmente seguro país centroamericano en un punto estratégico para la logística y exportación de drogas.



Fernández plantea culminar la construcción de una prisión inspirada en la megaprisión del mandatario salvadoreño Nayib Bukele —a quien admira—, endurecer las penas y aplicar estados de excepción en zonas vulnerables.

Publicidad

"No hay que encerrar a la gente por estar tatuados", responde Álvaro Ramos, candidato del Partido de Liberación Nacional (socialdemócrata), segundo en los sondeos con menos del 10%.

"Me gusta Laura porque va de la mano del presidente. Aquí hay mucho robo, mucho chiquillo vendiendo drogas", comenta Jessenia Ordóñez en Alajuelita, uno de los sectores más violentos de San José.

Publicidad

Ariel Ramos, del Frente Amplio, afirma que Fernández pretende instaurar una democracia "dudosa" similar a la de El Salvador, donde Bukele concentra el poder e impulsó la reelección indefinida.

Sus críticos, que también la tildan de "populista" y de ser una "mala copia" de Chaves por su estilo confrontativo, sostienen que busca modificar la Constitución para que el actual presidente pueda volver a postularse dentro de cuatro años. Hoy, solo podría hacerlo tras dos periodos de pausa.

Según sus adversarios, un triunfo de Fernández permitiría que Chaves continúe influyendo de manera decisiva detrás del escenario en este país de 5,2 millones de habitantes.

La candidata rechaza que busque "instaurar un autoritarismo". "La dictadura de los privilegios tiene los días contados", señala en referencia a los otros poderes del Estado.

Publicidad

Expertos consideran que su ascenso en las encuestas también se explica por el descontento ciudadano hacia la clase política tradicional y por el deterioro de sectores como la salud pública. Un informe de la UCR indica que el país ha mantenido cinco años de estabilidad fiscal "a costa" de recortes en programas sociales.

En estas elecciones se debatirá "cómo se gobierna y bajo qué reglas", bajo la idea de que combatir la violencia "puede requerir menos controles, menos contrapesos y menos garantías", explicó a AFP Marcela Piedra, investigadora de la UCR.

Publicidad

La oposición —dispersa entre una veintena de aspirantes— apuesta a forzar un balotaje o a conformar un bloque legislativo capaz de frenar las ambiciones de Fernández.

"Estamos cansados del pleito y del circo", afirma la ex primera dama Claudia Dobles, candidata centrista que compite por el segundo lugar, en referencia al tono confrontativo de Chaves y Fernández.

Aunque la pobreza descendió del 18% en 2024 al 15,2% en 2025, Costa Rica sigue entre los seis países más desiguales de Latinoamérica según el índice Gini, y es el segundo más caro después de Uruguay, lo que afecta especialmente a los sectores de menores ingresos.

Las urnas permanecerán abiertas durante 12 horas y los primeros resultados oficiales se conocerán hacia las 9:00 de la noche, hora local.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP