Protestas en Italia por presencia de ICE en Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de invierto en Milán, Italia, están en el foco de la atención y no por los deportistas que van a participar en las contiendas desde el 6 de febrero sino por la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Miles de personas salieron a las calles para protestar tras la confirmación de que esta agencia participará en la seguridad del evento.



La connotación política que ICE ha ido adquiriendo en el último año, tras la llegada de Donald Trump al Gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo con el medio France 24, ha hecho crecer el malestar entre los ciudadanos italianos, por lo que la situación de la presencia de esta agencia en el país europeo se ha convertido en un problema para la presidenta Giorgia Meloni, quien es aliada política del presidente republicano.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las manifestaciones de este sábado han sido llevadas a cabo por los principales partidos de la oposición de centro e izquierda. También hay presencia de sindicatos e incluso organizaciones de veteranos de la Segunda Guerra Mundial.

Hasta el momento, las protestas han sido pacíficas, con lemas en contra de ICE, los cuales piden que esta organización salga del país.



Publicidad

Protestas en Roma por presencia de ICEen Juegos Olímpicos

Un grupo de manifestantes protestó el jueves en Roma contra la participación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán‑Cortina 2026, en lo que fue la primera de una serie de movilizaciones previstas en Italia contra esta decisión.

La concentración, convocada por el partido Más Europa, reunió a una quincena de personas que, al sonido de silbatos naranjas, portaron carteles con lemas como “No al ICE en Italia” y “Milán‑Cortina no son tus Juegos”.

Otra de las pancartas mostraba a los ministros de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y del Interior, Antonio Piantedosi, junto a la primera ministra Giorgia Meloni bajo el lema “¿Escuadrones de ICE en Italia?”, acompañado de la frase “no veo, no oigo, no hablo”, en alusión al silencio del Gobierno italiano.

El secretario de Más Europa, Riccardo Magi, explicó a los medios que la movilización buscaba expresar “solidaridad con el pueblo americano” y denunciar una estrategia política que, según dijo, había transformado la gestión migratoria en un aparato de represión.

Publicidad

Magi afirmó que en Estados Unidos se habían impuesto políticas de carácter “racista” y que la legalidad había sido sustituida por el abuso sistemático del poder.

Asimismo, insistió en que el debate no era operativo, sino político, y acusó al Ejecutivo de Giorgia Meloni de no defender la dignidad democrática del país frente a Washington.

Por su parte, la vicesecretaria del partido, Antonella Soldo, advirtió que Italia vivía una situación paradójica al tener que denunciar ante la embajada de un país históricamente considerado símbolo de libertad “la falta de libertades, seguridad y estado de derecho”.

Las protestas continuaron en los días posteriores, especialmente en Milán, pese a que el Gobierno italiano insistió en que la colaboración se limitaría únicamente a “analistas” de la Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigativo del ICE, y no a agentes operativos.

Publicidad

Italia acogerá, del 6 al 22 de febrero, los 25º Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades alpinas de Milán y Cortina, con la participación prevista de deportistas de 93 países.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

Publicidad

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE