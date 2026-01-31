“Que no sea un embuste más”: familias de presos políticos en Venezuela tras anuncio de amnistía

A la expectativa están cientos de familias en Venezuela luego de que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunciara una amnistía para presos políticos en el país. Por el momento no se sabe cómo se realizarán las liberaciones ni qué incluye el anuncio, pero exigen que las excarcelaciones se den de inmediato y sin condiciones. (Lea también: Delcy Rodríguez creó centro de defensa cibernética de Venezuela semanas después de ataque de EE. UU.)

“Justicia, justicia y libertad. Todos son inocentes, ninguno delincuente”, corean quienes aguardan desde el 8 de enero a las afueras de una de las cárceles donde están detenidas personas opositoras o que han participado en manifestaciones contra el régimen chavista, entre otros hechos por los que han sido privados de la libertad.

“Esperemos que (Delcy) cumpla su palabra y que no sea un embuste más como el de su hermano Jorge Rodríguez, que anunció el 8 de enero la excarcelación de todos los presos políticos y aún todavía en Zona 7 no ha habido excarcelación”, declaró Evelis Cano, madre de un preso político.



La presidenta interina anunció este 30 de enero una ley de amnistía general que cubra todo el periodo de violencia, desde cuando Hugo Chávez estaba en el poder en 1999 hasta ahora.



¿Habrá medidas cautelares para presos políticos?

En Venezuela piden que no solo se den las excarcelaciones, sino que también se garantice que se limpie el pasado judicial de los afectados. Como Evlisbeth Anez, activista y expresa política, quien dice que, en su caso, “tengo 8 años con medidas cautelares, prohibición de salida al país, presentación cada dos meses. Entonces, a mí me beneficiaría directamente y a los más de 11.000 personas que como yo están sometidos a medidas cautelares”.



Al respecto, el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, habló con Noticias Caracol en vivo y exigió la liberación sin ningún tipo de condición de todos los presos políticos en Venezuela.

“Bienvenida su amnistía. Ya incluso acabamos de publicar un borrador de un anteproyecto de ley de amnistía que hemos venido trabajando desde hace tiempo”, declaró, afirmando que “no puede supeditarse la liberación de presos políticos a la amnistía. No. La liberación de presos políticos debe producirse de manera inmediata”.

Explicó que “la amnistía implica un olvido, no un perdón. ¿Qué quiere decir? Que el olvido es que las personas no terminan siendo responsables de ningún delito”.

Precisó que “la amnistía no puede ser un manto de impunidad para violadores a derechos humanos” y dijo que la liberación de presos políticos debe ser “algo inmediato. Ya se han producido 307, incluso se aceleraron desde el domingo pasado hasta ahora. Es decir, hubo un anuncio el 8 de enero, se produjeron 159 excarcelaciones hasta el domingo pasado. Desde el 8 de enero hasta ahí había un estancamiento, lentitud y por alguna circunstancia del domingo en adelante ya se han producido por lo menos 150 nuevas excarcelaciones. Es decir, que se puede liberar a las personas de manera inmediata”.

Según las cifras de esta ONG, aún hay “700 personas que quedan presas políticas aproximadamente, se pueden liberar inmediatamente. No requiere amnistía. Cuando digo que la amnistía no es automática, es que la amnistía para liberar, por ejemplo, presos políticos, no es que hay una ley y todos se liberan mágicamente, no”.

Asimismo, exige “que no haya medidas restrictivas a sus libertades”, ya que “al día de hoy en Venezuela, solo registrados por nosotros, puede haber muchos más, hay más de 11.000 personas que habiendo sido excarceladas (por eso hacemos la diferencia entre excarcelación y libertad), se mantienen con medidas restrictivas a sus libertades, es decir, no son libres”. (Lea también: Cabello critica que quienes piden liberar a "supuestos presos políticos" no aboguen por Maduro)

La analista internacional de Noticias Caracol, Teresita Aya, dijo que "hay que recordar que la liberación de presos era la gran bandera de María Corina Machado".

