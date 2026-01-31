Ellos son los latinos nominados a los Grammy 2026: ¿cuántos colombianos figuran en la lista?

La edición número 68 de los Premios Grammy se celebrará el próximo domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, consolidándose una vez más como el evento más importante de la industria musical a nivel mundial.



La ceremonia será transmitida en vivo por CBS Television Network y estará disponible en directo y bajo demanda a través de Paramount+, mientras que la tradicional Premiere Ceremony se emitirá horas antes por los canales digitales de la Academia de la Grabación.

En esta nueva edición, la presencia de artistas latinos vuelve a ser significativa, tanto en categorías específicas del campo latino como en algunas de las categorías generales, por ejemplo Bad Bunny cuenta con 6 nominaciones, incluidas tres de las principales de la ceremonia.

Colombia no se queda atrás, pues registra una participación destacada, con varios artistas nominados en distintos géneros y categorías, lo que refleja la diversidad musical del país y su proyección internacional.



Categorías latinas y presencia colombiana

En el campo 7, correspondiente a las categorías Latinas, Globales, Reggae y New Age, se concentran varias de las nominaciones que incluyen artistas colombianos.



En la categoría Mejor Álbum de Pop Latino, figura Andrés Cepeda con BOGOTÁ DELUXE, una producción que compite junto a trabajos de Rauw Alejandro, Karol G, Natalia Lafourcade y Alejandro Sanz. Cepeda es uno de los representantes colombianos en esta categoría, que reconoce álbumes con más del 75 % de nuevas grabaciones dentro del pop latino.



Por su parte, KAROL G, una de las artistas colombianas con mayor visibilidad internacional, también está nominada en esta categoría por su álbum Tropicoqueta. Además, la cantante paisa figura como presentadora confirmada de la gala, ampliando su participación más allá de las nominaciones.

En la categoría Mejor Álbum de Música Urbana, Colombia suma nuevas menciones con J Balvin, nominado por Mixteip, y Feid, quien compite con FERXXO VOL X: Sagrado. Ambos artistas participan en una categoría que reconoce producciones urbanas con predominio de nuevos contenidos y que incluye a figuras como Bad Bunny, Nicki Nicole, Trueno y Yandel.

La categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo también incluye representación colombiana. Aterciopelados está nominada con Genes Rebeldes, mientras que Bomba Estéreo figura como parte del proyecto ASTROPICAL, una colaboración junto a la agrupación venezolana Rawayana.

En el ámbito de la música regional mexicana, aparece Paola Jara, artista colombiana nominada en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano) por Sin rodeos, compitiendo junto a producciones de agrupaciones y artistas latinos como lo son Fuerza Regida, Grupo Frontera, Carín León

En la categoría Mejor Álbum Tropical Latino, el país vuelve a estar representado por Grupo Niche, una de las agrupaciones más emblemáticas de la salsa colombiana, nominada por Clásicos 1.0. En esta categoría también figuran Rubén Blades, Gloria Estefan, Alain Pérez y Gilberto Santa Rosa.

De acuerdo con la información oficial de las nominaciones, Colombia cuenta con al menos ocho artistas nominados en los Grammy 2026 dentro de las categorías latinas:



Andrés Cepeda

Karol G

J Balvin

Feid

Aterciopelados

Bomba Estéreo

Paola Jara

Grupo Niche

Esta presencia se distribuye en géneros como pop latino, música urbana, rock alternativo, música mexicana y tropical, lo que evidencia la amplitud estilística de la música colombiana en el escenario internacional.



Otros latinos destacados en la edición 2026

Además de los artistas colombianos, los Grammy 2026 cuentan con una amplia participación latina encabezada por Bad Bunny, quien figura en categorías como Álbum del Año, Canción del Año, Grabación del Año, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global. También destacan nombres como Rauw Alejandro, Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade, Fito Páez, Rubén Blades y Gloria Estefan.

En el apartado técnico y autoral, el compositor mexican, Edgar Barrera está nominado en la categoría Compositor del Año, No Clásico, quien ha compuesto para colombianos como Shakira, Karol G, Manuel Turizo y Juanes, consolidando la presencia latina más allá de los escenarios.

Los Premios Grammy 2026 serán presentados por Trevor Noah y contarán con un amplio grupo de presentadores confirmados, entre ellos Karol G, Queen Latifah, Harry Styles y Charli xcx. La producción estará a cargo de Fulwell Entertainment para la Academia de la Grabación.

La gala del domingo 1 de febrero y su ceremonia previa reunirán a artistas de distintos géneros y regiones, con una participación latina que, una vez más, ocupa un lugar relevante dentro de la industria musical global, y con Colombia posicionándose como uno de los países con mayor número de nominados en el campo latino.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co