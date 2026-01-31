Juez ordena liberar a Liam Conejo, el niño de 5 años detenido por el ICE, según medio de EE. UU.

Un juez federal en Texas, en Estados Unidos, ordenó este sábado 31 de enero que el niño de 5 años Liam Conejo Ramos sea liberado junto a su padre del centro de detención de inmigración en ese estado, donde fueron llevados desde Minnesota el pasado 20 de enero, causando gran consternación en el país. (Lea también: Manifestaciones en EE. UU. contra ICE: exigen frenar brutalidad e incluso que la agencia desaparezca)

El fallo del juez Fred Biery exige la liberación del niño ecuatoriano y de su padre antes del martes en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dille, de acuerdo con el periódico Express-News.

Según el rotativo, el juez señaló en su fallo que el caso contra el menor y su padre "tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el Gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños".



¿Cómo detuvieron a Liam Conejo?

Cuatro menores, entre ellos Liam, y una niña de diez, fueron detenidos el 22 de enero en el distrito escolar de Columbia Heights en Minnesota por agentes de inmigración del ICE en el marco de las redadas intensivas que la Administración del presidente Donald Trump está llevando a cabo en este estado y que han causado dos muertes.



Liam y su padre fueron detenidos en la entrada de su casa el martes, justo cuando regresaban del colegio, y fueron trasladados al centro de detención familiar en Texas, causando indignación y protestas en todo el país cuando se difundió ampliamente una imagen del niño con un gorro azul de invierno de conejo y llevando una mochila de Spider-Man mientras un agente federal enmascarado estaba detrás de él mientras aguardaba que su madre abriera la puerta. (Lea también: Protestas en Italia por presencia de ICE en Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026)



"Me preocupa su salud mental"

Esta semana, un grupo de congresistas, entre ellos Joaquín Castro, visitó el centro para evaluar sus condiciones y también se reunieron con el padre del niño. (Lea también: Acusan al ICE de emplear a niño latino de 5 años como "cebo" para detener a sus familiares)



Durante la visita, el padre de Ramos le dijo a Castro que su hijo "está durmiendo mucho porque ha estado deprimido y triste". El legislador sostiene que la familia está en el país en condiciones legales y que ambos deberían ser liberados. "Me preocupa su salud mental", añadió.

Los abogados que representan a la familia Ramos dieron a conocer que están legalmente en Estados Unidos como parte de una solicitud de asilo, pero, la agencia de Inmigración asegura que el permiso expiró en abril de 2025.

Su defensa ha denunciado que las condiciones en este centro son terribles: el agua está en mal estado y muchas veces no se puede beber. Además, la comida tiene insectos, tierra y otros restos que la hacen incomible. Los niños no reciben educación; apenas tienen una hora al día, que en realidad funciona más como una guardería. Los guardias los tratan de manera muy dura, los humillan.

Un juez federal ya había bloqueado temporalmente la posibilidad de que Liam y su padre fueran deportados. También impidió que ambos fueran trasladados del centro de detención en donde se encuentran en Dilley, un lugar a donde son llevadas familias migrantes con hijos menores de edad detenidas bajo acusaciones de haber violado las leyes de ingreso al país.

Un centenar de personas se manifestó el miércoles frente a esa instalación, antes de ser dispersado con gas lacrimógeno por fuerzas del orden, según constataron periodistas de la AFP.

