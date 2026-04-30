Ellos son los tres colombianos detenidos por Israel en Flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza

El Ministerio de Exteriores israelí informó este jueves de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, quienes están siendo trasladados a Israel tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja. El presidente Gustavo Petro confirmó que entre los detenidos hay tres ciudadanos colombianos.

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La flotilla zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina. La Flotilla Global Sumud, que navega con 58 embarcaciones, reportó que las fuerzas navales israelíes abordaron e inutilizaron 22 barcos, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva y ante una tormenta inminente.

La operación se desarrolló de forma escalonada durante toda la madrugada y tuvo lugar a más de 1.200 kilómetros de territorio israelí y en aguas internacionales. Algunas interceptaciones tuvieron lugar cerca de territorio griego y muchos barcos recalcularon su ruta en consecuencia.



El Ministerio de Exteriores israelí, por su parte, difundió un mensaje en sus redes sociales afirmando que "aproximadamente 175 activistas de más de 20 embarcaciones de la flotilla de los preservativos se dirigen pacíficamente a Israel" y un video de, señaló, "activistas disfrutando en barcos israelíes" en el que se ve a varias personas haciendo ejercicios físicos. Antes había publicado unas imágenes de cuatro condones y una bolsita con un polvo blanco sin identificar, acusando a los activistas de aprovecharse de la causa para un "espectáculo mediático" mientras utilizaban "preservativos y drogas".



En un comunicado posterior, el gobierno de Benjamín Netanyahu dijo que la iniciativa fue impulsada por el grupo islamista Hamás "en alianza con provocadores profesionales", y que su propósito era interferir en los avances políticos de la tregua, además de "desviar la atención" de la negativa del movimiento a desarmarse.



Los colombianos presentes en la flotilla Global Sumud

El presidente Petro, por medio de su cuenta de X, escribió los nombres de los tres colombianos que iban en la flotilla Global Sumud y las embacaciones en las que se transportaba cada uno de ellos:



Andrés Leonardo Castelblanco Jaime, embarcación Batolo.

Daniela Lisette Castillo Mogollón, embarcación Eros.

Estefanía Gutiérrez Castañeda, embarcación Al Bassa.

Cabe resaltar que la mayoría de los barcos de la flotilla que no fueron interceptados anoche por el ejército israelí en aguas internacionales, un total de 26, permanecen este jueves anclados al sur de la isla griega de Creta, valorando cómo proceder e intentando contactar con algunas naves con las que se ha perdido comunicación.

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Entre estas está el buque de asistencia 'Arctic Sunrise' de Greenpeace, mientras que el la ONG española Open Arms se encuentra al oeste de esta isla griega. Los activistas a bordo de estas embarcaciones valoran ahora cómo proceder tras la retención israelí y algunas están buscando a otras naves que fueron asaltadas en la noche y con las que no se consigue contactar, según fuentes de la delegación italiana.

Las mismas fuentes indican que preocupa especialmente el paradero de algunos barcos a los que el ejército israelí presuntamente inutilizó el motor y los dejó a la deriva, como el caso del 'Tamtam', en el que viajaban 7 personas.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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*Con información de EFE