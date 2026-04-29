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Noticias Caracol  / MUNDO  / "Fui un tonto que les proporcionó financiación gratuita": Elon Musk sobre OpenAI

"Fui un tonto que les proporcionó financiación gratuita": Elon Musk sobre OpenAI

El magnate Elon Musk ha declarado en una corte de Estados Unidos en medio de una batalla legal en contra de la empresa OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman.

Por: EFE
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
"Fui un tonto que les proporcionó financiación gratuita": Elon Musk sobre OpenIA
Elon Musk.
Archivo

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dijo este miércoles 29 de abril en el juicio contra la empresa OpenAI que fue “un tonto” al financiar la fundación de la tecnológica, a la que demandó por cambiar su misión inicial sin fines de lucro. El magnate contó la cantidad que le otorgó a la entonces 'startup'.

"Fui un tonto que les proporcionó financiación gratuita para crear una ‘startup’… Les entregué 38 millones de dólares en financiación esencialmente gratuita para crear lo que se convertiría en una empresa de 800.000 millones de dólares", declaró el multimillonario , según información citada por el New York Times.

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Musk declara por segundo día en una corte federal en Oakland, en el estado de California, en una batalla legal que inició en 2024 contra la empresa matriz de ChatGPT, sus cofundadores Sam Altman y Greg Brockman, y su socio principal, Microsoft, por incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto.

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El cofundador de Tesla, SpaceX y xAI ha repetido en el estrado que fue engañado por su otrora amigo Altman para que donara dinero a la fundación de OpenAI, concebida en 2015 como una empresa sin ánimo de lucro. El año pasado la tecnológica obtuvo la aprobación de los reguladores para reestructurar su negocio principal y así transformarlo en una corporación con fines de lucro, aunque sigue teniendo una configuración híbrida con beneficio limitado.

La demanda civil exige que OpenAI le pague 150.000 millones de dólares a Musk, el despido de Altman y que la compañía regrese a su estatus de organización sin fines de lucro. OpenAI ha calificado la demanda como un intento motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor directo mediante el uso del sistema judicial.

En ese sentido, Musk defendió en el tribunal la creación en 2023 de xAI, su empresa de inteligencia artificial recientemente fusionada con Spacex. "Diría que, a estas alturas, es técnicamente un competidor, pero mucho más pequeño que OpenAI", afirmó Musk, de acuerdo con el diario neoyorquino. El multimillonario reconoció que xAI fue fundada como una compañía que busca beneficios económicos.

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AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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