Podcast ayudó a resolver crimen tras 44 años y sospechosos podrían enfrentar cadena perpetua

En Luisiana, Estados Unidos, las autoridades están a un paso de resolver el crimen de Roxanne Sharp, de 16 años, tras cuatro décadas sin respuestas. Noticias Caracol habló con el autor del contenido de audio que llevó a la captura de los sospechosos, quienes de ser hallados culpables podrían enfrentar cadena perpetua.



Y es que los casos sin resolver no se cierran solos y así quedó demostrado con el asesinato de Roxanne Sharp. El cuerpo de la joven de 16 años fue encontrado el 12 de febrero de 1982, pero no fue sino hasta ahora, 44 años después, que su familia empieza a sanar las heridas.

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“La investigación inicial llevada a cabo por el Departamento de Policía de Covington determinó que Sharp había sido abusada sexualmente, asesinada y que su cuerpo había sido abandonado en el lugar donde fue encontrada posteriormente”, indicó en un comunicado la Policía Estatal de Luisiana.



"Ninguno de los asesinos seriales de la zona era culpable"

Un podcast de crímenes reales fue clave para que cuatro hombres enfrenten cargos de asesinato en segundo grado y violación agravada. La baja colaboración ciudadana y falta de pruebas físicas mantuvieron el caso en segundo plano, pero nunca en el olvido. Esto contó a Noticias Caracol Charles Dowdy, vicepresidente de Northshore Media y uno de los creadores del podcast.

“El año pasado produjimos episodios sobre su historia y la contamos de una manera que, según sentimos, animó a la gente a involucrarse. Había dos asesinos en serie que operaban en la periferia de crimen de Roxanne. Ninguno de los dos es culpable de matarla”, dijo Dowdy.



El bosque guardó en sus entrañas un silencio de cuatro décadas: fue en una zona boscosa de la ciudad de Covington, Luisiana, donde todo empezó, pero el paso de los años dejó una huella imborrable.



Así descurbieron a señalados asesinos de Roxanne Sharp

La historia tomó un giro inesperado a inicios de 2025 con el podcast ¿’Quien mató a Roxanne Sharp?’ (en inglés ‘Who killed Roxanne?’. El espacio permitía que oyentes llamaran y dieran nueva información. Poco a poco se reunieron pistas que junto a tecnologías de análisis de ADN facilitaron identificar y aprender a los sospechosos.



“Se presentaron cargos contra cuatro personas. Roxanne conocí a estas cuatro personas, con quienes solía pasar tiempo ocasionalmente. Seguiremos contando esta historia a medida que los cargos avancen hacia el juicio”, mencionó Dowdy.

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Fueron seis capítulos en los que uno tras otro terminaron armando las piezas del rompecabezas. “Les presenté el asesinato sin resolver de Roxanne y al investigador de la Policía Estatal de Luisiana y comencé a contarles sobre dos asesinos despiadados que desviaron la atención de la investigación de Roxanne, incluso después de su espantosa muerte”, dijo Charles en su podcast.

Dos de las detenciones se consumaron en los últimos días y con estas la memoria de Roxanne abre camino hasta la justicia, manteniendo vivo su nombre casi medio siglo después.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

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