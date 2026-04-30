D4vd descuartizó a Celeste Rivas con una sierra, según Fiscalía de Los Ángeles

Una nueva actualización del caso por el asesinato de la adolescente Celeste Rivas llegó recientemente a través de la Fiscalía de Los Ángeles. Los investigadores revelaron que el cantante habría acuchillado a la joven y luego la habría descuartizado con una sierra.

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Además, la Fiscalía confirmó que el cantante de 21 años sostenía una relación sexual con la joven desde que ella tenía 11 años y que acabó con su vida para silenciarla.



Lo que se sabe del caso

El otrora talento emergente, cuyo nombre verdadero es David Anthony Burke, es acusado de asesinar a Celeste Rivas Hernández, de 14 años, para ocultar la inadecuada relación que podría afectar su incipiente carrera.

Los restos mutilados de la joven fueron encontrados en estado de descomposición en el maletero de su Tesla en septiembre de 2025 en un estacionamiento en Hollywood.



Las autoridades creen que Burke, de 21 años, asesinó a Rivas el 23 de abril de 2025, dos días antes de que él lanzara su primer álbum de estudio.



"Sabiendo que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, tal como había amenazado, apenas ella llegó a su casa, el acusado la acuchilló varias veces letalmente, y permaneció allí mientras ella se desangraba", apunta el reporte de la fiscalía.

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Burke se declaró "no culpable" de las acusaciones, y sus abogados sostienen que no causó la muerte de Rivas.

De acuerdo con las investigaciones, Burke conoció a Rivas cuando la joven tenía 11 años, y comenzó a mantener relaciones sexuales con ella en 2023, cuando tenía 13 años y él 18.

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La Fiscalía reconstruyó la línea del tiempo de la relación gracias a las comunicaciones entre ambos. El despacho dijo tener fotografías explícitas que revelan el tenor sexual de la relación, así como mensajes que hablan de embarazo, aborto y pastillas del día después.

Sus padres la reportaron desaparecida en febrero de 2024, lo que puso a Burke en el radar de la familia y de las autoridades, pero el músico negó en la época saber de su paradero.

Aunque Celeste Rivas regresó a casa poco después, habría pasado la mayor parte del año junto al cantante, con quien llegó a viajar a Las Vegas, Londres y Texas.

La relación terminó en noviembre de 2024, pero la pareja mantuvo comunicación y encuentros de índole sexual, según las investigaciones.

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El 22 de abril de 2025 la pareja discutió por teléfono, reveló la Fiscalía. "Los mensajes revelan los celos de la víctima acerca de las relaciones del acusado con otras mujeres, ya que el acusado le hizo creer que tenían un futuro juntos", detalló.

"Ella se molestó mucho y amenazó con revelar información perjudicial sobre su relación con el acusado para poner fin a su carrera y destruir su vida", afirmó la Fiscalía en el documento consignado a la corte.

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Las autoridades creen que Burke la asesinó la noche del 23 de abril, cuando habría enviado un Uber para traerla a su casa, y la habría acuchillado en seguida. De acuerdo, con la pericia, David Burke compró sierras, una pala, bolsas de basura y de cadáver, y una piscina inflable, en la que desmembró el cuerpo de Rivas.

Puso los restos en bolsas, y los metió en el maletero. Dos de sus dedos, en los que tenía tatuajes que la relacionaban a Burke, aún no han sido encontrados.

"El acusado tomó medidas horrorosas para destruir y deshacerse del cuerpo de la víctima", prosigue el informe. "Durante semanas, o posiblemente meses, el acusado dejó el cuerpo de la víctima pudriéndose en su Tesla".

Detenido sin derecho a fianza, podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable del asesinato. El intérprete de "Romantic Homicide" debe regresar a los tribunales el 12 de mayo.

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AFP