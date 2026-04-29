Insólito caso de hombre que llevó el esqueleto de su hermana a un banco para demostrar su muerte

El mundo es un lugar lleno de historias curiosas e insólitas que, en la actualidad, suelen hacerse virales con rapidez. Ese es el caso de un hombre en India que causó conmoción luego de que se difundiera un video en el que aparece llevando los restos óseos de su hermana hasta un banco para demostrar que había fallecido.



La historia ocurrió en el estado de Odisha, al este del país, y tiene como protagonista a Jitu Munda, de 52 años. Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, lo muestran cargando unas mantas con restos óseos envueltos en un saco y colocándolos frente a una sucursal bancaria.

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De acuerdo con el propio Munda, tomó esta decisión tras múltiples intentos fallidos de acceder a los ahorros de su hermana, Kalara, quien murió a comienzos de este año a los 56 años. Según explicó, la mujer había trabajado como jornalera y, meses antes de su fallecimiento, había depositado cerca de 19.300 rupias, es decir más de 700 mil pesos colombianos en el banco, dinero que su familia intentaba retirar.

El hombre relató a BBC Hindi que acudió en varias ocasiones a la entidad bancaria sin éxito. Aseguró que le solicitaban pruebas formales del fallecimiento, como un certificado de defunción, documento con el que no contaba en ese momento.



“Cuando el gerente del banco se negó a escuchar y siguió pidiendo pruebas, me frustré”, afirmó. “Le presenté el esqueleto para demostrar que había muerto”.



La policía confirmó que Jitu Munda exhumó los restos de su hermana para llevarlos al banco, en un acto que rápidamente generó indignación a nivel nacional. El incidente ocurrió en el distrito de Keonjhar.

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Por respeto y debido a la sensibilidad del caso, Noticias Caracol se abstiene de compartir las imágenes que circulan en redes sociales.



¿Cuál fue la respuesta del banco?

Por su parte, el banco involucrado negó haber exigido la presencia física del fallecido o una prueba de ese tipo. En un comunicado, indicó que únicamente solicitó los documentos requeridos por la ley y que el problema se debió a un desconocimiento de los procedimientos.

Pues además, aseguró la entidad que el dinero ya había sido entregado a los herederos legales.

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El gerente de la sucursal, Sushant Kumar Sethi, declaró a BBC Hindi que en un primer momento Munda había dicho que su hermana estaba viva pero no podía desplazarse, y que el personal incluso se ofreció a visitarla. Posteriormente, según su versión, el hombre informó que ella había fallecido.

El banco también sostuvo que Munda no había seguido los pasos necesarios para el trámite y señaló que otros familiares habían iniciado el proceso de reclamación del dinero. Además, afirmó que el hombre llegó en estado de embriaguez y tuvo un comportamiento conflictivo antes de regresar con los restos, calificando la situación como “angustiante”.

El caso desató un fuerte debate en India. Mientras algunos cuestionaron la actuación del banco, otros señalaron los obstáculos burocráticos que enfrentan las personas cuando un titular de cuenta fallece sin haber designado un beneficiario.

En estos casos, las familias deben presentar documentos como el certificado de defunción y pruebas de herencia legal para poder acceder a los fondos, un proceso que puede ser complejo, especialmente en zonas rurales donde el acceso a estos documentos es limitado.



¿Qué pasó con los restos de la mujer fallecida?

Las autoridades de India intervinieron tras la viralización del video. Según se informó, persuadieron al hombre para que devolviera los restos al lugar donde habían sido enterrados y le aseguraron que su caso sería atendido.

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El ministro de Hacienda de Odisha, Suresh Pujari, indicó que el caso está bajo investigación y que se tomarán medidas frente al gerente de la sucursal por su presunto modo de actuar. Por su parte, la administración del distrito expresó su preocupación y reiteró que proteger la dignidad de las personas es una prioridad.

Posteriormente, las autoridades emitieron el certificado de defunción correspondiente y los documentos de los herederos legales, lo que permitió que el banco entregara finalmente el dinero a la familia.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co