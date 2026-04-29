Él era el millonario que murió aplastado por elefantes en África: estaba en medio de una cacería

Una escena extrema en plena selva africana dejó al descubierto la fuerza de la naturaleza. Cuando una manada de elefantes terminó causando la muerte de un experimentado cazador estadounidense. Las imágenes le han dado la vuelta al mundo y han generado conmoción.



El empresario se encontraba en una expedición guiada, valorada en 40.000 dólares, en la que , según los medios, rastreaba un duiker de lomo amarillo, cuando ocurrió el inesperado encuentro. Según lo conocido, iba acompañado por un cazador profesional cuando ambos se toparon con cinco elefantes de bosque junto a una cría. Ocultos entre la vegetación, los animales aparecieron de manera repentina y reaccionaron de inmediato.

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Al sentirse amenazados, los elefantes fueron detrás de los cazadores. El guía fue el primero en ser alcanzado, quedando gravemente herido y perdiendo su rifle, lo que dejó a Dosio en desventaja, armado únicamente con una escopeta destinada a la caza menor. En medio de la densa selva, el ataque terminó con su vida.

Captura de pantalla

¿Quién era Ernie Dosio, el millonario que falleció en la cacería?

Se trata de Ernie Dosio, reconocido por su larga trayectoria como cazador, quien murió el pasado 17 de abril tras ser embestido y pisoteado por varios elefantes en la selva tropical de Lopé-Okanda, en Gabón, uno de los entornos más densos e inhóspitos del continente africano.



También construyó un importante negocio agrícola como propietario de Pacific AgriLands, gestionando miles de acres de viñedos en California. Hoy, su muerte no solo deja una tragedia familiar, sino también una historia que sigue generando debate, cuestionamientos y una fuerte atención mediática a nivel mundial.



La familia del millonario en dialogo con el Daily Maily, contó como se enteraron de la muerte. Rinda Butler Dosio, su exesposa, relató que la información llegó de forma confusa y desordenada. “El día que ocurrió, oímos que se trataba de un búfalo, y otras cosas descabelladas”, aseguró. También cuestionó el proceso de notificación: “Llamaron a los abogados antes que a la familia. Hay cosas que simplemente no tienen sentido”.

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La mujer describió lo ocurrido como “una gran conmoción” y no ocultó su sorpresa ante el desenlace. “Era un cazador experimentado y esto no debería haber sucedido. Él y otro hombre murieron”, afirmó, aunque posteriormente se confirmó que el guía sobrevivió con heridas graves.

El hijo del empresario, Jeff Dosio, también se pronunció frente a la exposición mediática del caso y aseguró que la historia ha sido “distorsionada”. “No ha sido divertido. No ha sido divertido en absoluto”, dijo, en referencia a la forma en que se han difundido los detalles y las críticas al cazador.

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Además, cuestionó la filtración de imágenes privadas: “Quienquiera que haya conseguido todas estas fotos de nuestra sala de trofeos, no tengo ni idea de cómo ha salido eso”. Y agregó: “Quiero aclarar las cosas con toda sinceridad, tal como lo declaro en mi comunicado”.

Por su parte la empresa de safaris Collect Africa confirmó la muerte de uno de sus clientes durante el encuentro y señaló que el cazador profesional resultó herido. De la misma forma, la Embajada de Estados Unidos en Gabón supervisa la repatriación del cuerpo hacia California.

Más allá del hecho, la muerte de Dosio ha reabierto el debate sobre la caza mayor. Personas cercanas han defendido su actividad, asegurando que se realizaba dentro de la legalidad. “Todas las cacerías de Ernie contaban con la licencia correspondiente, eran totalmente legales y estaban registradas como actividades de conservación para el control del número de animales”, afirmó un cazador retirado.

Por su parte en redes sociales las posturas han estado divididas pues hay personas que cuestionan este tipo de prácticas y hay quienes han mostrado solidaridad por la muerte tan violenta.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co