Embarazada fue al cine y se topó con una rata en la silla de al lado: "¡Es petfriendly!"

Jimena Guvi, una mujer de México, quiso disfrutar de una tarde de películas yendo a una sala de cine como invitada especial. A la embarazada se le revolvió el estómago cuando al notar que no estaba sola en la fila, puesto que al voltear encontró un roedor a su lado.

En video, la joven captó el que para muchos sería algo imposible. El metraje, publicado por primera vez en septiembre de 2024, muestra las sillas rojas de una sala de cine y un par de empaques de comidas. Al acercar un poco la imagen, se ve que una rata en uno de los asientos, mirando fijamente a la joven en estado de embarazo.

"Así nos recibe Cinemex por ser invitado especial. Es increíble, son una cadena nacional, no puede ser que no les alcance para fumigar o tener sus cines en buen estado", dijo en su red social la mujer.

La usuaria reposteó el video en diciembre de 2024, obteniendo más de 4.5 millones de reproducciones en TikTok. Esto ocasionó comentarios diversos, especialmente de quienes reclamaban por la presencia de este tipo de animales en un lugar como estos.

"Todos se quejan de Cinemex, pero no ven que es pet friendly", "nuevo temor desbloqueado, me va a dar miedo ir al cine" y "un día sentí que algo pasó por mis pies y esto solo confirma que no lo imaginé", expresaron los usuarios de TikTok.

¿No es el único caso?

Tras los millones de vistas que consiguió el video, varios de los internautas recalcaron que habían vivido experiencias similares. "Siempre Cinemex, sigo traumada, a mí se me subió en brazo y las palomitas grité y los de cine no me dijeron nada", " a nosotros nos cayó uno del techo" y "una vez igual vi un ratón en el Cinemex, desde eso jamás volví a ir", algunos de los testimonios entregados.

Para muchos esto es un llamado de alerta, pues es conocido que las ratas son portadoras de muchas enfermedades que pueden afectar a los seres humanos. Entre estos están la leptospirosis, hantavirus, salmonelosis, tifoidea, peste bubónica, Fiebre manchada de las montañas rocosas, Toxoplasmosis y virus de encefalitis.

Lo ideal es mantener las zonas de almacenamiento de alimentos limpias, evitar el contacto directo con roedores y cuidarse en caso de manipular materiales que pudo haber estado en contacto con estos animales.