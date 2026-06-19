Emergencia en Inglaterra: reportan colisión de dos trenes que dejó varios heridos

La Policía de Transportes británica informó el viernes que estaba respondiendo a los reportes de una "colisión" de trenes al norte de Londres, mientras que otros servicios de emergencia indicaron que estaban atendiendo el incidente en medio de informes de los medios de comunicación sobre heridos.

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"Estamos respondiendo a informes de una colisión que involucra a dos trenes en el área de Bedford", dijo la policía de transporte en X, refiriéndose a una ciudad comercial a unos 90 kilómetros al norte de la capital.

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En imágenes no verificadas publicadas en las redes sociales se veían dos trenes de East Midlands Railway (EMR) colisionando, uno contra el otro, y pasajeros de pie sobre las vías junto a los vagones dañados. Según las imágenes publicadas, los trenes parecían haber permanecido en posición vertical sobre la vía.



¿Qué se sabe sobre accidente en Inglaterra que involucró a dos trenes?

"Los servicios de emergencia están atendiendo un incidente entre la estación London St Pancras y Leicester", informó EMR en X, sin proporcionar más detalles. El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra informó en las redes sociales que había enviado "varios recursos, incluyendo una ambulancia aérea y nuestro Equipo de Respuesta en Zonas Peligrosas, a un incidente grave en la vía férrea al sur de Bedford".



Además, un portavoz indicó a la BBC que están preocupados por las lesiones sufridas por el personal que se encontraba a bordo del tren. "Estamos profundamente preocupados por los informes sobre una colisión de trenes entre Bedford y Luton y por las graves lesiones sufridas por el personal y los pasajeros a bordo del tren."

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Mientras tanto, el Servicio de Bomberos y Rescate de Bedfordshire informó que sus "equipos se encuentran actualmente atendiendo un incidente en la vía férrea, justo al sur de Bedford". Entre los medios de comunicación británicos que informaron de que varios pasajeros habían resultado heridos en el incidente, se encontraban The Daily Telegraph y TalkTV.

Pero los servicios de emergencia aún no habían facilitado ningún detalle sobre los heridos. La secretaria de Transportes, Heidi Alexander, dijo estar "profundamente preocupada" por los informes sobre la colisión.

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La compañía ferroviaria Thameslink, que también presta servicio en la región, informó en su cuenta X que "todas las líneas están bloqueadas entre Luton y Bedford... debido a un problema que está siendo investigado".

Las colisiones de trenes son relativamente raras en Gran Bretaña. En septiembre de 2023, varias personas resultaron heridas tras la colisión de dos trenes en la estación de ferrocarril de Aviemore, en las Tierras Altas de Escocia. El accidente tuvo lugar en el ferrocarril de Strathspey, un ferrocarril histórico que funciona de forma independiente del transporte público masivo, e involucró a un vagón estacionado y a otro tren en la estación.

Según el Museo Nacional del Ferrocarril, uno de los trenes implicados fue el Flying Scotsman, un tren centenario que batió récords y que fue el primer tren de vapor en alcanzar más de 160 kilómetros por hora. En agosto de 2020, un tren que circulaba a primera hora de la mañana entre Aberdeen y Glasgow descarriló, causando la muerte de tres personas cerca de la localidad de Stonehaven, en el noreste de Escocia, tras un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias.

El maquinista , un revisor y un pasajero fallecieron, y otras seis personas resultaron heridas en la tragedia.

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AFP