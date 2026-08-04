En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
VOLCÁN PURACÉ
MARÍA CAMILA POTOSÍ
COLOMBIANOS RECLUTADOS POR RUSIA
LOS INFORMANTES

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Pedir visa a EE. UU. podría costar hasta 20.000 dólares para estos 50 países: ¿Colombia en la lista?

Pedir visa a EE. UU. podría costar hasta 20.000 dólares para estos 50 países: ¿Colombia en la lista?

Según el Departamento de Estado, la medida busca reducir los casos de permanencia irregular después del vencimiento de las visas y reforzar los mecanismos de control migratorio.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 4 de ago, 2026
Comparta en:
Pedir visa a EE. UU. podría costar hasta 20.000 dólares para estos 50 países: ¿Colombia en la lista?
Pedir visa a EE. UU. podría costar hasta 20.000 dólares para estos 50 países -
Canva - Archivo

Estados Unidos puso en marcha una nueva etapa de su programa de fianzas para visas de turismo y negocios. Desde el 3 de agosto de 2026, algunos solicitantes deberán pagar una garantía económica de entre US$10.000 y US$20.000 antes de recibir una visa B-1 o B-2, una medida que el Gobierno estadounidense convirtió en permanente tras un programa piloto aplicado durante el último año.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La decisión fue oficializada por el Departamento de Estado y mantiene una lista de 50 países cuyos ciudadanos pueden quedar sujetos a este requisito. La medida busca reducir los casos de permanencia irregular después del vencimiento de las visas y reforzar los mecanismos de control migratorio.

¿En qué consiste la nueva fianza para ingresar a Estados Unidos?

La regla establece que algunos solicitantes de visas B-1, destinadas a negocios, y B-2, destinadas a turismo, podrán ser obligados a consignar una garantía económica antes de que el documento sea expedido. El monto será definido por los funcionarios consulares y podrá ser de US$10.000, US$15.000 o US$20.000.

Últimas Noticias

Restos de un cohete de SpaceX impactarán la Luna este miércoles: esto es lo que se sabe
MUNDO

Restos de un cohete de SpaceX impactarán la Luna este miércoles: esto es lo que se sabe

Impresionantes imágenes de la erupción del volcán de Fuego en Guatemala: evacúan dos zonas cercanas
MUNDO

Impresionantes imágenes de la erupción del volcán de Fuego en Guatemala: evacúan dos zonas cercanas

Durante el programa piloto que estuvo vigente entre agosto de 2025 y agosto de 2026, las fianzas oscilaban entre US$5.000 y US$15.000. Con la entrada en vigor de la versión permanente, desapareció el monto más bajo y aumentó el valor máximo hasta los US$20.000. La garantía es reembolsable siempre que la persona cumpla las condiciones de su visa y salga del país dentro del período autorizado. Si ocurre una permanencia irregular o se incumplen las condiciones establecidas, el dinero puede perderse.

Los tres países de Latinoamérica incluidos en la lista: ¿está Colombia?

Aunque la mayoría de los países incluidos pertenecen a África y Asia, la lista vigente del Departamento de Estado también incluye a tres países latinoamericanos: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sus ciudadanos pueden quedar sujetos al pago de estas fianzas cuando soliciten visas de turismo o negocios.

La inclusión de estos países responde a criterios definidos por las autoridades estadounidenses, entre ellos las tasas de permanencia irregular y otros factores relacionados con los procesos de verificación e intercambio de información. Esta sería la lista completa de los países:

  1. Algeria
  2. Angola
  3. Venezuela
  4. Antigua and Barbuda
  5. Bangladesh
  6. Benin
  7. Bhutan
  8. Botswana
  9. Burundi
  10. Cabo Verde
  11. Cambodia
  12. Central African Republic
  13. Cote D’Ivoire
  14. Cuba
  15. Djibouti
  16. Dominica
  17. Ethiopia
  18. Fiji
  19. Gabon
  20. The Gambia
  21. Georgia
  22. Grenada
  23. Guinea
  24. Guinea-Bissau
  25. Kyrgyz Republic
  26. Lesotho
  27. Malawi
  28. Mauritania
  29. Mauritius
  30. Mongolia
  31. Mozambique
  32. Namibia
  33. Nepal
  34. Nicaragua
  35. Nigeria
  36. Papua New Guinea
  37. Sao Tome and Principe
  38. Senegal
  39. Seychelles
  40. Tajikistan
  41. Tanzania
  42. Togo
  43. Tonga
  44. Tunisia
  45. Turkmenistan
  46. Tuvalu
  47. Uganda
  48. Vanuatu
  49. Zambia
  50. Zimbabwe

La lista oficial actualizada en mayo de 2026 no incluye a ciudadanos colombianos. Esto significa que quienes soliciten una visa de turismo o negocios con pasaporte colombiano continúan sujetos a los requisitos habituales del proceso consular y no están dentro de los países a los que puede exigirse esta garantía económica. Sin embargo, la autoridad estadounidense señala que la lista puede modificarse con el tiempo, por lo que cualquier cambio futuro deberá ser anunciado oficialmente antes de entrar en vigencia.

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Visa americana

Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad