Emergencia por los terremotos en Venezuela hoy: cifra de fallecidos asciende a 1.430

Desde que los dos terremotos sacudieron a Venezuela el miércoles, el país enfrenta una emergencia humanitaria de gran magnitud. Las labores de búsqueda y rescate avanzan en medio de edificios colapsados, infraestructura severamente dañada y un creciente número de víctimas y desaparecidos, mientras miles de personas permanecen desplazadas o esperan noticias de sus familiares. En las zonas más afectadas, especialmente en el estado La Guaira, la población denuncia la insuficiencia de equipos y maquinaria para remover los escombros y encontrar posibles sobrevivientes.



Ante la dimensión del desastre, el Gobierno venezolano desplegó miles de militares y policías en La Guaira, estado que además fue militarizado y mantiene el acceso controlado con el argumento de garantizar la seguridad durante la emergencia. Al mismo tiempo, brigadas especializadas de búsqueda y rescate provenientes de distintos países ya trabajan en territorio venezolano y se espera la llegada de nuevos equipos internacionales, en un esfuerzo por reforzar las operaciones de rescate y la atención humanitaria a las comunidades afectadas.

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1:00 p.m. | Terremotos dejan pérdidas estimadas en 6.700 millones de dólares

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos que afectaron a Venezuela esta semana tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

12:00 p.m. | Aumenta la cifra de personas fallecidas

Se elevan a 1.430 las personas fallecidas por dos terremotos en Venezuela

11:00 a.m. | Aeropuerto en Caracas abre parcialmente

El aeropuerto internacional de Caracas reabrió parcialmente y recibe aviones con ayuda humanitaria, anunció el sábado un alto funcionario estadounidense, tres días después del doble sismo que golpeó a Venezuela.



"Me complace mucho anunciar que esta mañana una de las pistas del aeropuerto Simón Bolívar vuelve a estar operativa y está recibiendo (aviones de transporte militar) C-17", dijo el funcionario estadounidense sobre el principal aeropuerto internacional de Venezuela, que sirve a la capital, Caracas.



10: 00 a.m. | Venezuela atraviesa horas cruciales para rescate

Continúan las labores de búsqueda especialmente en la zona de La Guaira, la ayuda internacional está desplegada en las diferentes zonas afectadas.



La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM),, estimó este viernes que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos. La cifra incluiría dos millones de personas en Caracas.



9:00 a.m. | Rey británico Carlos III expresó su solidaridad

"Admiramos profundamente la resiliencia y la fortaleza del pueblo venezolano y transmitimos nuestras más sentidas condolencias a todos los afectados por esta terrible tragedia", concluyó.

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El Gobierno británico anunció el viernes que destinará 2 millones de libras (2,3 millones de euros) y desplegará un equipo de búsqueda y rescate en Venezuela para apoyar la respuesta a los terremotos, que ocurrieron en el Caribe venezolano.

8:00 a.m. | Más de 1.600 rescatistas han llegado a Venezuela

"En las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales. Agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional", indicó el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco en su cuenta de X.

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Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen diez países más, dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sin dar más detalles, en un mensaje en la madrugada de hoy.

7: 00 a.m. | Aumenta la cifra a casi 1.000 muertos

Casi 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos deja la emergencia que enfrenta Venezuela, según la ONU donde crece la desesperación de los familiares y la impotencia de las comunidades por la falta de ayuda oficial para rescatar con rapidez a sobrevivientes y recuperar los cuerpos que permanecen atrapados bajo los escombros.

CON INFORMACIÓN DE EFE Y AFP

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